Príncipe William hace una confesión desgarradora sobre el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton

El miembro de la realeza fue preguntado por los últimos años y cómo manejó el tema de la enfermedad de su esposa.

Redacción Mundo
3 de octubre de 2025, 12:06 a. m.
La pareja tuvo que afrontar momentos difíciles en el 2024
La pareja real tuvo que afrontar momentos difíciles en el 2024. | Foto: Will Warr/KensingtonRoyal/X

Tras el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton, que fue conocido por el público en enero del 2024, su esposo, el príncipe William, volvió a referirse a la enfermedad de su pareja y de cómo le afectó la noticia cuando se enteró.

El hijo mayor del rey Carlos III y Lady Di, de 43 años, habló sobre la batalla que ha enfrentado Kate en una entrevista exclusiva con Eugene Levy, para la serie de Apple TV+ del actor, The Reluctant Traveler.

En un avance sobre el próximo episodio titulado ‘Vivir la vida real en el Reino Unido’, el director muestra al futuro rey y a la estrella de Schitt´s Creek, de 78 años, hablando de cómo la vida puede cambiar en cualquier momento.

El Príncipe William y la Princesa de Gales visitaron el Centro Comunitario de Southport donde se reunieron con los trabajadores de rescate y las familias de las víctimas del ataque.
El Príncipe William y la Princesa de Gales visitaron el Centro Comunitario de Southport donde se reunieron con los trabajadores de rescate y las familias de las víctimas del ataque. | Foto: AFP

“Hemos tenido mucha suerte. No habíamos tenido muchas enfermedades en la familia durante mucho tiempo. Mis abuelos vivieron hasta los 90 años”, dijo William, refiriéndose a su abuela, la difunta reina Isabel, y al príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

“Eran la imagen del fitness, el estoicismo y la resiliencia, por así decirlo. Así que hemos tenido mucha suerte como familia”, añadió.

“Pero creo que, cuando de repente te das cuenta de que la alfombra, si la eras, la alfombra metafórica, puede ser retirada de tus pies rápidamente en cualquier momento”, agregó.

“Quizás pienses: ‘No nos pasará a nosotros, estaremos bien’. Porque creo que todos tenemos una actitud positiva, hay que serlo (…) Pero cuando te pasa, te lleva a situaciones bastante desagradables”, agregó el príncipe de Gales.

Anuncio de Kate Middleton diciendo que tiene cáncer
Anuncio de Kate Middleton sobre su cáncer. | Foto: BBC

En un momento del capítulo, el príncipe fue preguntado por los últimos años y cómo manejó el tema de la enfermedad de su padre y su esposa.

“Diría que el 23-24 fue el año más difícil que he tenido”, compartió el príncipe. “Sabes, la vida nos pone a prueba, y ser capaces de superarlo es lo que nos define como personas”, añadió.

Contexto: Periódico inglés es acusado de espiar al príncipe William. Habría desde escuchas telefónicas hasta detectives privados

En marzo de 2024, la princesa de Gales reveló que estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer. Mientras se sometía a quimioterapia, Kate permaneció bajo el radar. En septiembre de 2024, la princesa dijo que estaba libre de cáncer.

“Con el verano llegando a su fin, no puedo expresarles el alivio que siento por haber terminado finalmente mi tratamiento de quimioterapia”, dijo Middleton.

Príncipe William y Kate Middleton.
El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y Kate, princesa de Gales (izquierda), asisten a un servicio religioso en la Catedral de San David, con motivo del primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II, en San David, Gales, Reino Unido, el viernes 8 de septiembre de 2023. | Foto: AP

“Los últimos nueve meses han sido increíblemente difíciles para nosotros como familia. La vida, como la conocemos, puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar la manera de sortear las aguas turbulentas y el camino desconocido”, enfatizó la princesa.

