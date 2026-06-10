La DIAN remata carros y motos desde un millón: el truco para participar en la nueva subasta

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó sobre una nueva subasta virtual en donde ciudadanos y entidades del país podrán pujar por vehículos, motocicletas, joyería, repuestos, artículos decorativos y demás bienes que habían sido anteriormente aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la nación.

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Las personas que estén interesadas en participar verán ofertas para motocicletas y vehículos de gama alta y media.

El evento se está desarrollando desde el pasado 5 de junio por medio de la plataforma El Martillo, administrada por el Banco Popular, entidad que se encarga de que los ciudadanos registrados puedan ingresar en la puja por los modelos disponibles.

Dentro de esta subasta, las empresas responsables del evento recordaron que todos los bienes que van a ser comercializados se encuentran bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente. Asimismo, se recomienda a las personas que revisen detalladamente la información que cada lote presenta antes de realizar una oferta.

Estas son las mercancías que se encontrarán en la subasta

La jornada de subasta tendrá a su disposición más de veinte lotes que estarán distribuidos en varias ciudades de Colombia, siendo estas Bogotá, Buenaventura, Cali, Funza, Yumbo y Manizales.

La jornada de subastas reunió a compradores en busca de oportunidades únicas sobre ruedas. Foto: Getty Images

Los precios base de los lotes tendrán rangos amplios, en donde aquellos artículos con mayor accesibilidad tendrán montos comenzando desde $1 millón de pesos para luego observar cifras que superan los $100 millones.

Varios de los bienes que se encuentran en la subasta son:

Vehículos particulares como un campero Ford Expedition Eddie (modelo 2008)

Buseta de servicio público como una Chevrolet NPR

Motocicletas.

Minimotos.

Cuatrimotos.

Joyería en oro.

Joyería en plata.

Gemas y piedras sintéticas.

Accesorios y repuestos de relojería.

Objetos decorativos.

¿De qué manera funciona la subasta virtual?

Las subastas virtuales de la DIAN explican el paso a paso para las personas que están interesadas en realizar sus pujas, donde deben seguir un número de requisitos y procedimientos que son establecidos por la plataforma El Martillo.

El primer paso es crear una cuenta en este sitio web, donde el participante deberá diligenciar los datos personales que requiere el sistema.

Asimismo, es necesario que la persona cuente con una cuenta bancaria que esté habilitada para llevar a cabo pagos por medio de una PSE.

Luego de hacer este requerimiento, la persona podrá revisar las ofertas y la descripción de cada lote, entre ellas sus características, ubicación y valor base. De esta manera, el comprador podrá averiguar cuál de las ofertas va más acorde a lo que busca.

Ya al momento de realizar la puja, es sumamente necesario efectuar un depósito virtual por medio de los canales autorizados por El Martillo, garantizando la autenticidad del comprador al realizar una oferta.

Al momento de hacer el depósito, el participante tendrá la capacidad de escoger el lote de su interés y registrar su propuesta económica. A partir de ahí, el sistema mostrará cuál es el incremento mínimo que es permitido para mejorar la oferta existente.

Ya durante el transcurso de la jornada, las personas podrán revisar en la plataforma el estado de la subasta.