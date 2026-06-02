Las motos favoritas de los colombianos: este es el top 10 de los modelos más vendidos en mayo del 2026

Las motocicletas siguen consolidándose como uno de los principales medios de transporte en Colombia. Solo durante mayo de 2026 se registraron 110.599 motos nuevas en el país, una cifra que representa un crecimiento del 23,03 % frente al mismo mes del año pasado, de acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco.

Estos fueron los 10 modelos de carros que lideraron las ventas en Colombia durante el mes de mayo

Dentro de ese panorama, diez modelos concentraron buena parte de las preferencias de los compradores. De hecho, el top 10 de motocicletas más vendidas representó el 35,75 % de todas las matrículas registradas durante mayo, lo que demuestra la fuerte aceptación que tienen ciertas referencias en el mercado nacional.

La AK125NKD EIII sigue en el primer lugar

La motocicleta más vendida del país durante mayo fue la AKT AK125NKD EIII, que alcanzó 6.518 registros y una participación de mercado de 5,89 %. Aunque continúa liderando el ranking, el modelo registró una ligera caída frente al mismo periodo de 2025.

El segundo lugar fue para la Bajaj CT100 ES Spoke, con 4.606 unidades matriculadas y un crecimiento de 29,71 % respecto al año anterior. Muy cerca apareció la Yamaha NMAX 155, una de las scooters más populares del mercado colombiano, con 4.034 registros y un aumento de 37,21 %.

Las 10 motos más vendidas de Colombia en mayo de 2026

1. AKT AK125NKD EIII

6.518 unidades

Participación: 5,89 %

2. Bajaj CT100 ES Spoke

4.606 unidades

Participación: 4,16 %

3. Yamaha NMAX 155

4.034 unidades

Participación: 3,65 %

4. Suzuki DR150 ABS

3.861 unidades

Participación: 3,49 %

5. Bajaj CT100 KS Spoke

3.795 unidades

Participación: 3,43 %

6.Honda XR190L 2.0

3.663 unidades

Participación: 3,31 %

7. Suzuki GN125 ABS

3.570 unidades

Participación: 3,23 %

8. Hero Hunk 125 R

3.466 unidades

Participación: 3,13 %

9. Yamaha XTZ150 ABS

3.047 unidades

Participación: 2,75 %

10. Honda XR150L 2.0

2.984 unidades

Participación: 2,70 %.

Honda fue una de las que más aceleró

Aunque AKT conservó el primer lugar en ventas por modelo, varias referencias de Honda mostraron algunos de los mayores crecimientos del listado. La XR190L 2.0 prácticamente duplicó sus registros frente a mayo de 2025 al crecer un 95,36 %, mientras que la XR150L 2.0 aumentó 55,01 %.

También se destacó la Hero Hunk 125 R, que registró un incremento de 47,49 %, así como la Yamaha NMAX 155, que avanzó más de 37 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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Un dato que llama la atención y que todas tienen en común

El informe destaca, además, que el 100 % de las motocicletas incluidas en el top 10 cuentan con sistemas de frenado avanzado ABS o CBS, una característica que evidencia una mayor presencia de tecnologías enfocadas en la seguridad vial dentro de los modelos más demandados por los colombianos.

Las cifras confirman que el mercado de motocicletas continúa mostrando un fuerte dinamismo en Colombia y que los modelos de trabajo, movilidad urbana y aventura siguen liderando las preferencias de miles de compradores en todo el país.