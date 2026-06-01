¿Cuánto vale el Tesla más barato en Colombia? Estas son las características del modelo

Tesla comenzó muy fuerte desde su llegada en noviembre de 2025 a Colombia, en donde cada vez sus modelos están siendo adquiridos por varias personas interesadas en adentrarse en el mundo de los carros eléctricos.

El fenómeno Tesla desborda a Colombia: ¿por qué comprar uno se convirtió en una prueba para los conductores del país?

La marca estadounidense del multimillonario y dueño de SpaceX y X, Elon Musk, ha traído varios modelos de la marca para que los colombianos conozcan las tecnologías y ventajas que ofrecen estos modelos.

En el país, Tesla cuenta con los Modelos 3 y Y, ambos carros disponibles en sus versiones Rear-Wheel Drive (tracción trasera) y Long Range All-Wheel Drive (tracción total).

Aunque la adquisición de un vehículo eléctrico crece bastante en el mercado automotor, sobre todo en las ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, no mucha gente tiene en cuenta los costos que estos modelos ofrecen a sus compradores.

Por ello, varios ciudadanos no conocen qué carro es el más adecuado para comprar, incluso en el caso de Tesla.

¿Cuál es el modelo más económico de Tesla que hay en el mercado?

En el mercado automotor, sobre todo en el aspecto de coches eléctricos, el carro más económico que ofrece Tesla al país es el Modelo 3 Rear-Wheel Drive, en el cual se indica que en Colombia vale menos que en otros mercados del mundo.

Esto ocurre debido a que la marca estadounidense importa directamente al país sin necesidad de un concesionario, reduciendo intermediarios y conllevando un costo más bajo.

El Model 3 de Tesla combina autonomía superior a los 500 kilómetros y un precio más competitivo frente a otras versiones de la marca. Foto: Tesla - API

Según la página web de Tesla, el coche se encuentra actualmente a un precio de $114.990.000 de pesos colombianos.

El Tesla Modelo 3 Rear-Wheel Drive es una SUV que tiene la capacidad de 520 de autonomía WLTP, además de tener una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 6,1 segundos. También viene acompañado de un motor eléctrico trasero de 283 caballos de fuerza.

Asimismo, posee una batería LFP de 60 kWh e integra un conector Tipo 2/CCS2, el cual le permite soportar cargas ultrarrápidas de máximo 250 kW, lo que recupera alrededor de 185 km de autonomía dentro de una parada de 15 minutos.

¿Cuál es la diferencia entre el Rear-Wheel Drive y el Long Range All-Wheel del modelo 3 de Tesla?

Como se mencionó anteriormente, el Modelo 3 de Tesla tiene el formato Rear-Wheel Drive (RWD) y el Long Range All-Wheel (AWD). Las diferencias de ambas radican en la cantidad de ruedas que comienzan a recibir una potencia del motor, además del control de la tracción.

Con el RWD solamente se envía la fuerza a dos ruedas del carro, esto con el objetivo de conseguir mayor autonomía a un menor precio.

Mientras que para el AWD acciona en todos los neumáticos del vehículo, esto con el objetivo de dar un mejor agarre en el coche en casos de lluvia, además de brindar una mayor aceleración.

¿Cuánto valen los demás carros de Tesla en Colombia?

De acuerdo a la página oficial de Tesla, estos son los precios de los demás vehículos que se pueden adquirir en Colombia:

Tesla Model 3

Premium All-Wheel Drive: $139.990.000 pesos

pesos Performance All-Wheel Drive: $164.990.000 pesos

Tesla Model Y