Bomba de agua del carro: cómo funciona y cuándo puede convertirse en un problema

Para que un motor de un carro funcione a la perfección, debe tener una temperatura estable. Por ello, todos los vehículos cuentan con un sistema de refrigeración que está conformado por varias partes que se coordinan para que no haya un aumento excesivo de calentamiento en el coche.

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Dentro del circuito de refrigeración, el que es considerado como el corazón es la bomba de agua del motor. Según Impocali, este elemento se encarga de impulsar y forzar la circulación del líquido refrigerante por medio del bloque motor, la culata y el radiador.

Esto permite que el calor que es generado excesivamente por la combustión se disperse de manera efectiva.

Una bomba de agua del motor es indispensable en cualquier tipo de vehículo que requiera de una combustión interna, ya sea un carro o una moto, por lo que si comienzan a salir señales de alerta que afectan a este, puede terminar siendo catastrófico para el motor.

Estos son los síntomas que indican que hay una falla en la bomba de agua

Hay varias maneras de identificar cuándo una bomba de agua se encuentra en mal estado. Poder verlas a tiempo ayuda a prevenir que el motor del vehículo presente daños mayores.

Uno de los indicadores más notables es la presencia de una fuga en el refrigerante. Si este se encuentra escapando, indica que la bomba de agua no puede sostener el nivel y presión adecuados para llevar a cabo el sistema de enfriamiento del motor.

Usualmente, estas fugas ocurren por desgaste de las juntas, los sellos internos o los cojinetes de la bomba, por lo que si hay presencia de unas manchas o un goteo de líquido debajo de la parte delantera del carro, tiene que ser revisada la bomba de agua.

Una falla en la bomba de agua puede provocar recalentamiento y daños graves en el motor del carro. Foto: Getty Images

Las gotas son vistas de color verde, rojo o naranja.

Otra manera de identificar si hay un problema en la bomba de agua es si esta comienza a realizar algún ruido, ya que esta, si se encuentra en un muy buen estado, tiene que realizar su operación de manera callada.

De lo contrario, si se escucha un chirrido agudo o un golpeteo, es una clara alerta de que algo anda mal.

Una alerta que también es vital conocer es si se presenta algún desgaste en la bomba. Usualmente, existen debido al uso de refrigerante de mala calidad o incluso a la utilización de agua sin anticongelante.

Si un refrigerante no tiene un estándar apto, significa que puede degradar los sellos y el metal de la bomba.

¿Cómo hacer el cambio de bomba de agua del motor?

Realizar el reemplazo de la bomba de agua del motor requiere de un gran conocimiento técnico, al igual que el uso de determinadas herramientas, por lo que no cualquier persona puede llevar a cabo este cambio.

Incluso, el proceso varía teniendo en cuenta el modelo del carro y si la bomba es activada por medio de la correa de accesorios o por la correa de distribución.

Varios expertos aconsejan hacer el cambio de la bomba de agua por cada dos cambios de distribución, esto debido al mantenimiento preventivo del sistema de refrigeración.

El reemplazo de la bomba de agua puede variar dependiendo del modelo del vehículo y del sistema de distribución. Foto: Getty Images/iStockphoto

Usualmente, el proceso comienza con el vaciado completo del líquido refrigerante del motor. Luego, se retira la correa que posibilita que haya funcionamiento en la bomba para después desmontar la pieza antigua y colocar la de reemplazo.

Tras colocar la nueva bomba, se revisa que esta haya sido bien instalada para prevenir una futura falla o fuga. Ya al final se añade el nuevo refrigerante.