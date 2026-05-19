¿Cómo solucionar el sobrecalentamiento del motor? Trucos sencillos para repararlo

Todos los conductores se han enfrentado alguna vez a distintos problemas mecánicos y operativos en sus vehículos. Inconvenientes en los frenos, motor, transmisión u otras piezas pueden fallar y dañar la conducción del carro.

Refrigerante o agua: esta es la mejor opción para cuidar el motor del carro; hay detalle clave para la elección

Un motor sobrecalentado es una de las averías más comunes en los vehículos. Según Volkswagen, es una señal de fallas en el sistema refrigerante y puede resultar en una situación de riesgo.

La refrigeración de un vehículo se encarga de mantener la temperatura del motor en valores óptimos para funcionar. Cuando hay daños dentro del sistema, el motor se sobrecalienta.

Una de las razones más comunes para esto es la pérdida de líquido refrigerante, que incluye al concentrado de anticongelante. Su función es absorber y disipar el calor excesivo en el motor.

Si está recalentado, puede que exista una fuga de refrigerante en el radiador, en las mangueras o la bomba de agua. Además, Volkswagen señaló que podrían haber obstrucciones por suciedad o falta de mantenimiento.

La solución para esto es revisar regularmente el nivel del líquido anticongelante y rellenarlo cuando sea necesario. El deterioro de otros componentes puede ser el causante de las fugas.

Otro de los motivos de un recalentamiento son problemas en la tapa del radiador. Si no sella el sistema de manera adecuada y mantiene la presión necesaria, el refrigerante se escapará.

Volkswagen recomienda en este caso inspeccionar el tapón y reemplazarlo si existen signos de desgaste.

Estos son los errores comunes que conductores realizan y pueden afectar el motor del carro

Un carro detenido por largos periodos de tiempo en el tráfico puede tener inconvenientes a la hora de circular el aire por el motor para enfriarlo. Para ello, es aconsejable apagar el aire acondicionado y encender la calefacción a la máxima velocidad.

Esta medida logra que parte del calor del motor pase al habitáculo y reduzca ligeramente la temperatura. El termostato dañado, ventilador eléctrico del radiador roto o averías en la bomba de agua afectan de igual manera la refrigeración del carro.

Síntomas de recalentamiento

Algunas de las señales de que el vehículo se está calentando de manera alarmante son la pérdida de potencia, humo o vapor saliendo del capó, indicador de temperatura en zona roja o cascabeleo.

Para la compañía, encender la calefacción y abrir las ventanas es el primer paso para reducir la temperatura del motor. Esta solución momentánea resulta efectiva.

El anticongelante ayuda a evitar que el motor se sobrecaliente. Foto: Repsol

Además, se recomienda mantener la calma, evitar frenar bruscamente y buscar un lugar donde estacionarse. El capó no debe ser abierto mientras el vehículo esté caliente, ya que podría salpicar vapor o líquido de altas temperaturas.

Cuando el carro se haya enfriado, es necesario revisar los niveles de anticongelante y rellenarlos de ser necesario. Si el sobrecalentamiento continúa, el automóvil debe ser llevado a un taller mecánico experto.