Cuatro documentos obligatorios que deben tener las motos eléctricas para transitar en Colombia: ojo a las multas

Cada vez son más los colombianos que se ven fuertemente atraídos por las motos eléctricas, tras el enorme ahorro que pueden generar frente a los vehículos de combustión. Estas motos tienen un mantenimiento relativamente sencillo, dado que no requieren cambios de aceite o filtros. Además, a muchos los cautiva su facilidad de conducción, sin cambios de marcha. También son totalmente silenciosas y no generan emisiones directas, por lo que pueden ser la opción perfecta para muchos.

Durante los últimos años, la adquisición de estos vehículos ha aumentado de manera sostenida en el país, que presenta serios problemas de tráfico en las principales ciudades, donde las personas pueden pasar hasta dos horas en un carro atascadas en las principales vías.

La firma alemana de motos eléctricas Govecs se declaró en insolvencia. Foto: Getty Images

Pese a que muchos las han adquirido, lo cierto es que una gran porción ignora varios aspectos legislativos. Estos son los documentos que debe portar si tiene una moto eléctrica. Recuerde que hay una diferencia entre bicicletas y motos eléctricas.

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Esta diferencia radica en la potencia. Las bicicletas suelen llegar a los 25 o 30 kilómetros por hora, con motores de 350W, mientras que las motos suelen llegar a velocidades de entre 45 kilómetros y 120, con motores de 1kW y hasta 10kW.

Habiendo entendido estos aspectos, estos son los documentos obligatorios para quienes transiten en una moto eléctrica en todo el país.

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Debe contar con una licencia de conducción categoría A1 vigente.

También el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) al día.

Debe realizar, de forma regular, la revisión técnico-mecánica correspondiente.

También es importante que haga uso de elementos de protección como casco certificado, guantes y prendas reflectivas.

Las motos eléctricas más económicas pueden costar entre 2 y 3 millones de pesos, mientras que modelos con mayor potencia superan los $20 millones. Aunque su mantenimiento puede ser barato, los repuestos escasean y muchos son importados. Foto: José Luis Guzmán / El País.

Recuerde que si usted incumple algunas de estas normativas y es sorprendido por las autoridades, será sancionado con la posible inmovilización del vehículo y multas que van desde los $466.000, hasta los $1.750.000.