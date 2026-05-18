Este lunes 18 de mayo, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció la captura del trabajador de un taller de autopartes. La detención fue realizada en medio de operativos liderados por las autoridades para frenar el robo de autopartes en la ciudad.

No deje la moto en cualquier lugar: así se la pueden robar en 17 segundos en Bogotá

Agentes de la Policía, acompañados de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), realizaban labores contra el tráfico de estupefacientes y el hurto de vehículos cuando lograron la captura.

El hecho sucedió en el sector de El Retazo, en la localidad de Bosa, al sur de la capital. Uniformados inspeccionaron establecimientos dedicados a la reparación y comercialización de autopartes en la zona.

Durante el proceso, ingresaron a uno de los talleres y encontraron un motor de motocicleta con el número de identificación borrado. Adicional a eso, una moto Yamaha DT, exhibida a las afueras del comercio, que tenía un motor con grabación adulterada.

El administrador del taller fue capturado por el delito de falsedad marcaria y fue puesto a disposición de la Fiscalía. Además, la motocicleta y el motor irregular fueron dejados en custodia de las autoridades competentes para que verifiquen si aparece en casos de denuncias por hurto.

En el operativo, también realizaron controles y requisas en el sector de El Recreo. A una persona le encontraron 125 dosis de marihuana listas para ser distribuidas y en un billar hallaron un arma traumática tipo pistola con seis cartuchos, sin los permisos correspondientes.

Golpe al robo de autopartes en Bogotá: capturan a trabajador de un taller en Bosa por falsedad marcaria Foto: Alcaldía de Bogotá

“Como resultado de las verificaciones realizadas en diferentes puntos de la localidad, tres establecimientos comerciales fueron suspendidos temporalmente por incumplir con la documentación y requisitos exigidos por la ley para su funcionamiento”, agregó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

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El robo de vehículos ha causado preocupación en Bogotá en los últimos meses. Las autoridades indicaron que, en la mayoría de casos, los criminales utilizan las autopartes para comercializarlas de manera ilegal.

Según cifras del Concejo de Bogotá, en el primer trimestre del año se reportaron 3.172 hurtos de vehículos en la ciudad. De esos, 1.891 corresponden a motocicletas y 1.281 a automóviles.

Las localidades más afectadas por este flagelo son Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Engativá.