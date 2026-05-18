Así regirá el pico y placa en Cali del 19 al 22 de mayo: evite multas y sanciones

La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali dio a conocer la medida de pico y placa el pasado 5 de enero. La rotación será implementada hasta el 30 de junio de este año.

Tesla ordena retirar más de 218.000 carros del mercado, tras detectar falla que aumentaría el riesgo de accidentes

La normativa indica que el pico y placa mantendrá un horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 de la noche, de lunes a viernes. Los vehículos podrán circular libremente durante los fines de semana y días festivos.

La restricción se aplica únicamente a carros particulares y las multas por incumplir la medida corresponden a medio salario mínimo.

Pico y placa en Cali del 19 al 22 de mayo

La medida iniciará el martes debido a que el lunes festivo no hay pico y placa en Cali.

Martes 19 de mayo: placas terminadas en 3 y 4.

placas terminadas en 3 y 4. Miércoles 20 de mayo: placas terminadas en 5 y 6.

placas terminadas en 5 y 6. Jueves 21 de mayo: placas terminadas en 7 y 8.

placas terminadas en 7 y 8. Viernes 22 de mayo: placas terminadas en 9 y 0.

Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

Los vehículos que están exentos de la normativa del pico y placa son aquellos de emergencia y socorro, como ambulancias, unidades de bomberos o Cruz Roja. De igual manera, los de servicio oficial, diplomáticos y consulares no deben cumplir la medida.

La tasa de congestión tiene un valor diario de 121.000, mensual de 480.000 y semestral de 2.920.000, y debe ser pagada en la página de la Secretaría.

¿Su carro llegó a los 50.000 km? Estos son los factores que debe revisar

Más vehículos exentos