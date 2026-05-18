Así regirá el pico y placa en Cali del 19 al 22 de mayo: evite multas y sanciones

La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali dio a conocer la medida de pico y placa el pasado 5 de enero. La rotación será implementada hasta el 30 de junio de este año.
La normativa indica que el pico y placa mantendrá un horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 de la noche, de lunes a viernes. Los vehículos podrán circular libremente durante los fines de semana y días festivos.
La restricción se aplica únicamente a carros particulares y las multas por incumplir la medida corresponden a medio salario mínimo.
Pico y placa en Cali del 19 al 22 de mayo
La medida iniciará el martes debido a que el lunes festivo no hay pico y placa en Cali.
- Martes 19 de mayo: placas terminadas en 3 y 4.
- Miércoles 20 de mayo: placas terminadas en 5 y 6.
- Jueves 21 de mayo: placas terminadas en 7 y 8.
- Viernes 22 de mayo: placas terminadas en 9 y 0.
Los vehículos que están exentos de la normativa del pico y placa son aquellos de emergencia y socorro, como ambulancias, unidades de bomberos o Cruz Roja. De igual manera, los de servicio oficial, diplomáticos y consulares no deben cumplir la medida.
La tasa de congestión tiene un valor diario de 121.000, mensual de 480.000 y semestral de 2.920.000, y debe ser pagada en la página de la Secretaría.
Más vehículos exentos
- Automóviles que transporten a personas con movilidad reducida o discapacidad que cuenten con acreditación.
- Carros eléctricos o híbridos.
- Vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas.
- Usuarios que liquiden la tasa de congestión o contaminación.
- Motocicletas.