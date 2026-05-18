Plan retorno: autoridades entregan positivo balance de movilidad durante el puente festivo en Colombia

Durante el transcurso del plan retorno que se lleva a cabo este lunes 18 de mayo, la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) entregó un balance positivo en materia de movilidad y seguridad vial en el marco del puente festivo de la Ascensión del Señor.

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De acuerdo con el director de Tránsito y Transporte, el coronel Andrés Vaca Camacho, las autoridades han registrado un buen comportamiento por parte de los conductores que se han movilizado por las vías del país durante este fin de semana.

“Gracias al trabajo articulado entre nuestras autoridades y el comportamiento responsable de la mayoría de los actores viales, hemos logrado un positivo balance de movilidad durante este puente festivo. Continuaremos desarrollando la estrategia ‘No más excusas en la vía’, enfocada en salvar vidas y fortalecer la seguridad en las carreteras del país”, afirmó el coronel.

Durante el desarrollo del puente festivo, las autoridades informan que más de 3 millones de vehículos se han movilizado por los diferentes corredores viales de Colombia.

Se estima que, al finalizar el día, aproximadamente más de 1 millón de vehículos circulen en la nación, llegando a un total de aproximadamente 4 millones de automotores que transitaron en las vías del país.

Refiriéndose específicamente a la ciudad de Bogotá, a la fecha se ha registrado más de 513 vehículos movilizados, mientras que en el departamento de Cundinamarca ya han circulado 855.000 automotores.

Dentro del transcurso del puente festivo en el país. Las autoridades desplegaron un total de 5 mil policías en las principales carreteras y vías principales de la nación, realizando medidas de prevención, control y acompañamiento a los actores viales.

Bogotá registró más de 513 mil vehículos movilizados durante el puente festivo Foto: Getty Images/iStockphoto

Casos de seguridad vial y comparendos

Aunque los agentes y autoridades competentes han visto un gran avance en el comportamiento de los viajeros durante este puente festivo, se han reportado casos que no cumplen con las normas de tránsito.

Hasta el momento, la DITRA ha impuesto un total de 5.198 comparendos a actores viales, esto debido a diferentes comportamientos que no van acordes a lo establecido en las reglas viales.

No obstante, dentro del marco de controles preventivos, las autoridades llevaron a cabo 2.906 pruebas de embriaguez donde solamente 9 resultaron positivas.

Aun así, los agentes siguen realizando el llamado a la ciudadanía de respetar las señales de tránsito, mantener las documentaciones requeridas al día y seguir adoptando medidas de autocuidado mientras se trasladan por las vías de Colombia.

Plan retorno durante este puente festivo

Para este lunes 18 de mayo, la mayoría de las ciudades principales del país comenzarán a realizar el plan retorno tras la finalización del puente festivo de la Ascensión del Señor.

Durante la fecha, se llevará a cabo el pico y placa regional, que comenzará desde las 12 del mediodía y finalizará a las 8 de la noche.

El pico y placa estará dividido en dos partes: desde las 12:00 p. m. hasta las 4:00 p. m., solo podrán ingresar vehículos cuyos últimos números en la placa terminan en números pares como 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que a partir de las 4:00 p. m. y hasta las 8:00 p. m., los vehículos cuyas placas terminen en números impares 1, 3, 5, 7 y 9 podrán ingresar.