Lo buscó, lo intentó, pero no lo logró: este fue el rendimiento de Max Verstappen durante las 24 horas de Nürburgring

La actuación debutante del 4 veces campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, en la carrera de las 24 horas, fue una montaña rusa de emociones que mostró el extraordinario nivel del neerlandés y su capacidad de rendir en el más alto nivel del deporte automovilístico, sin importar el vehículo que maneje.

Max Verstappen presente en las 24 horas de Nürburgring 2026: conoce los horarios y sitios para verlo en Colombia

El piloto estuvo presente durante gran parte del circuito en el Mercedes-AMG GT3, coche que conducía junto a sus compañeros Dani Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer. Los cuatro pilotos formaban el equipo Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.

El conjunto comenzó la carrera desde la cuarta posición. Y a partir de ahí Verstappen demostró que no solo fue al evento únicamente como figura mediática, sino para ratificar su habilidad como uno de los mejores pilotos del mundo.

Durante cada vuelta y giro que realizaba, Max utilizaba un estilo agresivo y sin límites, un estilo que ya es insignia dentro de sus carreras en la Fórmula 1. El constante ritmo competitivo permitió que rápidamente el equipo se encontrara en los primeros puestos para pelear por la punta del campeonato.

En el caso de Verstappen, su punto de influencia llegó en lo más alto durante las horas de la madrugada, cuando el neerlandés, en plena oscuridad y partes del circuito húmedas por precipitaciones, comenzó a disputar el primer puesto contra el piloto alemán Maro Engel, del equipo Ravenol #80.

Dentro de este tramo, Max superó a Engel, permitiendo que su equipo tomara la punta de la carrera y entregando el coche a sus compañeros con 27 segundos de ventaja tras más de dos horas al volante.

Juan Pablo Montoya arremete contra Max Verstappen: lo criticó y pidió sanciones

Sin embargo, cuando a la competición le faltan solamente tres horas para finalizar, el coche comenzó a recibir unas fallas. Luego de que Verstappen le entregara el vehículo a su compañero, el español Dani Juncadella, este detectó un ruido anormal en la parte trasera derecha del carro, lo que provocó que fuera llevado a boxes para revisión.

Desafortunadamente, el carro no se encontraba en óptimas condiciones para seguir en la carrera, por lo que tuvieron que salir de la carrera. El equipo de Verstappen terminó en la 38.ª posición del denominado “Infierno Verde”.

Max reiteró que es un objetivo para él ganar esta competencia, ya que es uno de sus mayores sueños. Además, afirmó que le gustaría volver a conducir en esta carrera, pero que todo depende de la agenda que tenga para el próximo año.

Este fue el equipo ganador de las 24 horas de Nürburgring

Luego de 24 horas de competencia automovilística y una asistencia de 352.000 personas, los pilotos Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller y Maxime Martin, del equipo Ravenol, fueron los ganadores de la edición de 2026 de las 24 horas de Nürburgring.

El equipo Ravenol #80 se quedó con la victoria de las 24 horas de Nürburgring 2026. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Los competidores manejaron el Mercedes-AMG GT número 80, siendo este el primer triunfo de una marca de carros alemanes en esta competición desde hace ya diez años. Para Maro Engel, esta fue su segunda victoria en este circuito.

Los equipos que completaron el podio junto a Mercedes fueron el #84 Red Bull Team Abt - Lamborghini, que tuvo a los pilotos Mirko Bortolotti, Luca Engstle y Patric Niederhausery; y el Aston Martin #34 de Walkenhorst, que tenía a Mattia Drudi, Felipe Fernández Laser, Krognes y Nick Thiim.