Karen Lizarazo aclaró si la polémica frase que lanzó durante un concierto iba dirigida a Ana del Castillo: “Llegó tu patrona”

Desde hace unas semanas, el nombre de la cantante de música vallenata Karen Lizarazo se convirtió en tema de conversación en redes sociales, luego de una particular frase que lanzó en medio de uno de sus shows y que fue interpretada por muchos como una indirecta para su colega Ana del Castillo.

La oración que pronunció la artista y que desató polémica entre los seguidores del género fue: “Nena, recógete que ya llegó tu patrona”.

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Aunque en su intervención, Karen Lizarazo no mencionó nombres, varios internautas empezaron a relacionar el comentario con Ana del Castillo y Natalia Curvelo, quienes no tardaron en reaccionar dejando en evidencia su disgusto con mensajes “ácidos”.

“Dateee… que lo tuyo no son reproducciones falsas”, escribió Ana del Castillo; mientras que Natalia Curvelo le respondió: “Pura pata y brincoleo, imagínate comprar reproducciones y de ñapa no cantar naa… Saliendo, jajaja”.

Por eso, ante el escándalo y la ola de opiniones divididas que generó la frase de Lizarazo, la cantante decidió romper el silencio para aclarar si realmente se trató de una indirecta hacia sus colegas o si, como han especulado muchos en redes sociales, fue únicamente una estrategia de marketing.

En entrevista para el programa La Red, de Caracol Televisión, Karen desmintió que se tratara de una pulla para Ana del Castillo y mucho menos para Natalia Curvelo, destacadas voces del género vallenato, pues aseguró que no tiene nada en contra de sus colegas.

En su defensa, la artista explicó que se trató de un momento de emoción durante la presentación, influenciado por el sonido del acordeón en el escenario.

Según sus declaraciones, lo que hizo fue aprovechar el espacio para hacer referencia al apodo que sus propios seguidores le han otorgado, pues la llaman “la patrona”. Por eso, insistió en que no hubo ninguna intención adicional detrás de sus palabras.

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“Lanzo esa expresión, pero no lo dije en específico a nadie; en realidad, lo hice como parte de la jocosidad de la canción, del folclor vallenato y para empoderar a las mujeres que estaban en esa parranda”, comentó.

Debido a esto, señaló que fue una frase que se sacó de contexto y que se utilizó para generar polémica casi dos meses después del show. “Yo no le estaba tirando a nadie. La verdad, no tengo la necesidad de hacer ningún acto negativo en contra de ellas ni de nadie, menos de coleguitas que, al final del cuento, están haciendo todos los días lo mismo que yo”, expresó, poniendo fin a la polémica que la convirtió en tendencia.