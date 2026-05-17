Clasificación general del Giro de Italia - etapa 9: Vingegaard da el golpe y Eulálio resiste

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ganó la etapa 9 del Giro de Italia 2026. Fue este domingo, 17 de mayo, tras un recorrido de 184 kilómetros entre Cervia y Corno alle Scale. El danés empieza en forma tras su objetivo de hacerse con el triunfo en la primera grande del año.

Palazo de Jonas Vingegaard en el Blockhaus: cumplió su palabra y causó daños en el Giro de Italia

Vingegaard ganó con un tiempo de 4:20:21, atacando en los últimos metros y dando muestras de las virtudes que ya descrestaron al mundo. Segundo del día llegó Felix Gall y tercero cerró Davide Piganzoli.

🔻A mano a mano between the two best climbers of this race, and once again, Denmark prevailed.



🔻Il duello tra i due migliori corridori della corsa e, ancora una volta, è il Danese a prevalere.



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/wDqU8ddZFh — Giro d'Italia (@giroditalia) May 17, 2026

Sin embargo, a pesar de su triunfo este domingo, Vingegaard no alcanza a vestirse como líder de la carrera. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) resistió, llegó quinto del día, a 41 segundos de Jonas, y vive una jornada más para seguir líder de la competencia de cara a la décima etapa.

Así las cosas, Jonas sigue siendo segundo pero ahora está a 2:24 de Eulálio. Con bastante Giro por delante aún, la prensa y los aficionados especulan cómo podría actuar Vingegaard de cara a las siguientes jornadas.

Afonso Eulalio sigue siendo líder del Giro de Italia. Foto: Getty Images

En cuanto a los colombianos, Einer Rubio (Movistar) alcanzó a ilusionar con la etapa, pero se fundió en los últimos kilómetros. Acabó en el puesto 25 del día (a 2:00 de Jonas) y está en la casilla 36 de la general a 25:46 del líder Eulálio.

Egan Bernal, por su parte, acabó 17 de la jornada a 1:12 de Vingegaard. En la general, el colombiano al servicio de Ineos está en el puesto 15 y a 6:49 la maglia rosa.

Egan Bernal continúa como el mejor colombiano en el Giro de Italia 2026. Foto: Getty Images

Clasificación de la etapa 9 - Giro de Italia

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 4:20:21

2. Felix Gall (Decathlon-CMA CGM) a 0:12

3. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) a 0:34

4. Thymen Arensman (Netcompany-Ineos) a 0:34

5. Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) a 0:41

6. Derek Gee-West (Lidl-Trek) a 0:46

7. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling) a 0:46

8. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) a 0:46

9. Jai Hindley (Red Bull-Bora) a 0:50

10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling) a 0:50

(...)

17 Egan Bernal (Ineos) a 1:12

25 Einer Rubio (Movistar) a 2:00

Giro de Italia 2026 — Etapa 9

Clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 9

1. Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) - 38:49:44

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a 2:24

3. Felix Gall (Decathlon-CMA CGM) a 2:59

4. Jai Hindley (Red Bull-Bora) a 4:32

5. Christian Scaroni (XDS-Astana) a 4:43

6. Thymen Arensman (Netcompany-Ineos) a 5:00

7. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling) a 5:01

8. Ben O’Connor (Jayco-AIUla) a 5:03

9. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora) a 5:15

10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling) a 5:20

(...)

15 Egan Bernal (Ineos) a 6:49

36 Einer Rubio (Movistar) a 25:46

Giro de Italia 2026 — Tabla general

Perfil etapa 10 del Giro de Italia: contrarreloj

El lunes 18 de mayo no habrá etapa en el Giro de Italia, por día de descanso. Retomará el martes, 19 del mismo mes, con el desarrollo de la etapa 10 de la competencia y una modalidad que todos quieren ver: la contrarreloj individual.

Será un recorrido de 42 kilómetros desde Viareggio hasta Massa. A priori, podría marcar una clara diferencia en la clasificación general.