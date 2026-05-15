Egan Bernal revela por qué perdió tanto tiempo en la general del Giro de Italia: estas fueron sus explicaciones

La etapa 7 del Giro de Italia fue un auténtico infierno para Egan Bernal. El ciclista colombiano perdió casi tres minutos respecto a Jonas Vingegaard y complicó sus opciones de pelear por el top 10 de la clasificación general.

Clasificación general de Egan Bernal: alta montaña del Giro de Italia fue hostil y lo puso en su lugar

La estrategia del Ineos ahora se volcará hacia Thymen Arensman, quien redujo las pérdidas en el Blockhaus y ahora se convierte en el jefe de filas para lo que queda del Giro.

Egan Bernal todavía puede luchar por meterse al grupo de los diez mejores; sin embargo, esta debacle le quita su rol protagónico en la escuadra británica.

Vingegaard fue el gran beneficiado del día. No solo conquistó la victoria de etapa, sino que redujo tres minutos de diferencia respecto al líder de la clasificación general, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious).

Giro de Italia 2026 — Tabla general

La reacción de Egan Bernal

Justo después de cruzar la meta en la séptima etapa, Egan Bernal atendió a los medios de comunicación y explicó las razones de esta pérdida que lo bajó hasta el puesto 15° de la general.

“No tuve mi mejor día, pero… al inicio fue superrápido y traté de manejar mi esfuerzo, pero me quedé solo muy abajo. Ahí aún quedaba mucho, entonces perdí bastante tiempo”, señaló en declaraciones para Caracol Sports.

Palazo de Jonas Vingegaard en el Blockhaus: cumplió su palabra y causó daños en el Giro de Italia

Egan reveló que “no podía aprovechar que me cortaban el viento” y ahí estuvo la razón de los tres minutos que le sacó Vingegaard. “Creo que Thymen (Arensman) llegó adelante, entonces eso es lo más importante”, añadió.

“Bien, yo creo que bien, normal, tampoco vengo supermuerto. Mejores sensaciones que los otros días y creo que vamos mejorando”, señaló.

Todavía queda más de la mitad del recorrido en el Giro de Italia y las fuerzas deben mantenerse hasta la tercera semana, cuando se decidirán las posiciones finales. Arensman será el que lleve la batuta al interior del Ineos, mientras que Egan tratará de defender sus propios intereses.

Este sábado, por ejemplo, habrá otro final con montaña en Fermo y puede ser una buena oportunidad para recortar diferencias con el top 10. Todo dependerá de las energías que tenga el corredor colombiano y cómo se dé el desenlace de la etapa.

Bernal ya demostró que tiene condiciones para atacar a los favoritos, aun cuando no quedó bien parado después del Blockhaus. El colombiano venía de quedar quinto en la Lieja-Bastoña-Lieja, haciendo un arranque de largo aliento, misma estrategia que puede aplicar cuando le toque jugarse sus cartas por una victoria de etapa.