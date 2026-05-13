Caos en la clasificación general del Giro de Italia 2026: Egan Bernal pagó los platos rotos

La fuga hizo de las suyas en la quinta etapa del Giro de Italia 2026 y modificó la clasificación general. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) cedió la maglia rosa, mientras que Egan Bernal (Netcompany Ineos) casi sale del ‘Top 10′.

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La escapada se armó faltando 183 kilómetros para la meta, cuando el colombiano Einer Rubio (Movistar Team) salió al ataque acompañado por el uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana).

El grupo de fuga se hizo más grande con la llegada de Afonso Eulálio (Bahran Victorious), Victor Campanaerts (Visma-Lease a Bike) y un puñado de corredores que aprovecharon la situación para jugarse sus opciones de victoria.

Para los favoritos no parecía ser un problema mayúsculo; sin embargo, la torrencial lluvia que cayó en Italia cambio el panorama para todos. Los escapados extendieron su ventaja y el pelotón fue perdiendo brillo ante las inclementes condiciones climáticas.

Afonso Eulálio en la fuga, junto a Einer Rubio y Guillermo Thomas Silva. Foto: Getty Images

Afonso Eulálio, nuevo líder del Giro

El puerto de segunda categoría, ubicado en Montagna Grande di Viggiano, fue fundamental para que los fugados sentenciaran la etapa a su favor.

Igor Arrieta, corredor español del UAE Team Emirates, se encargó de sacudir la carrera seguido de cerca por Eulálio, quien terminaría siendo el gran beneficiado de esta fracción plagada de sorpresas.

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El portugués trabajó en conjunto con Arrieta y esa alianza sirvió para sacar más de siete minutos sobre el lote principal, momento en el que se garantizó el cambio de líder en el Giro de Italia.

Todo iba de maravilla para los dos hasta que sufrieron caídas por la carretera mojada, una constante hasta que cruzaron la línea de llegada en Portenza.

Afonso Eulálio se quedó con el primer cajón de la clasificación general, mientras que Igor Arrieta conquistó la victoria en una etapa plagada de obstáculos y circunstancias adversas.

Giro de Italia 2026 — Etapa 5

El lote de favoritos, con Egan Bernal incluido, entró a la meta siete minutos y trece segundos después del ganador. Aunque la diferencia es bastante grande, se espera que la general se acomode el próximo viernes en el ascenso al Blockhaus.

Einer Rubio no pudo pelear por la etapa tras haber armado la fuga, pero sí sumó puntos en la clasificación de la montaña.

Clasificación general - Giro de Italia 2026 (Etapa 5)

1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) - 21:27:43

2. Igor Arrieta (UAE Team Emirates), a 2′51″

3. Christian Scaroni (XDS Astana), a 3′34″

4. Andrea Raccagni (Soudal-Quickstep), a 3′39″

5. Johannes Kulset (Uno-X Mobility), a 5′17″

6. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a 6′12″

7. Jan Christen (UAE Team Emirates), a 6′16″

8. Florian Stork (Tudor Pro Cycling), a 6′16″

9. Egan Bernal - (Netcompany Ineos), a 6′16″

10. Thymen Arensman (Netcompany Ineos), a 6′18″.