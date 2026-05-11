Estas son las etapas que podrían dejar a Egan Bernal como líder del Giro de Italia en próximos días: fecha, hora y TV

Días claves en el Giro de Italia 2026 con Egan Bernal como protagonista. Apenas transcurre la primera semana de competencia y el ciclista de Zipaquirá ha mostrado sus cualidades tras escalar hasta el top 3, a pocos segundos del líder.

El panorama es fenomenal, además de emocionante y de contar con muchas posibilidades para que el escarabajo se pueda vestir de rosa antes del fin de semana.

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Tras tres primeras jornadas en Bulgaria con buenos excedentes para el cundinamarqués, el Giro de Italia llega a su país natal y el joven maravilla, Egan Bernal, ganador de esta prueba y del Tour de Francia, se encuentra al acecho del liderato y va explorando las posibilidades para sorprender, además de demostrar sus capacidades y experiencia en este tipo de competencias de tres semanas. La inspiración va por todo lo alto.

Ubicado en la tercera posición de la clasificación general, a solo cuatro segundos del uruguayo Guillermo Thomas Silva, Egan tiene dos lindas oportunidades de oro para vestirse de rosa esta misma semana.

Con la llegada de la caravana a suelo italiano, los ojos de Colombia se colocan en las etapas 4 y 5, que se perfilan como los escenarios ideales para que el zipaquireño intente asaltar la punta.

Etapa 4: el arribo a Italia y el ascenso a Cozzo Tunno

Este martes 12 de mayo, el pelotón se enfrentará a un recorrido de 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza. Aunque se describe como una jornada con tramos llanos, la clave estará en el puerto de Cozzo Tunno, de segunda categoría, donde los primeros en la general podrían intentar una escaramuza y marcar diferencias.

Egan Bernal, del Netcompany Ineos, en el Giro de Italia 2026. Foto: Getty Images

El desafío está en que es una ascensión de casi 15 kilómetros con una pendiente media del 5,9 %. Si bien no es un coloso de alta montaña, la llegada a Cosenza tiene un final que pica hacia arriba, con un repecho de 450 metros al 3,7 %. Estos tramos en la vía le podrían dar a Egan opciones de sorprender y enfocar las cámaras de Colombia en la rosa.

Otro punto a favor que le aumenta las posibilidades es que demuestra estar atento a las bonificaciones y cortes. Si el INEOS endurece el ritmo en Cozzo Tunno, podrían descolgar al líder actual y permitir que Egan arañe los segundos necesarios. Táctica clave y trabajo en equipo.

Etapa 5: media montaña y la trampa de Potenza

Por si fuera poco, el miércoles 13 de mayo la carrera sube de nivel con 204 kilómetros entre Praia a Mare y Potenza. Es una etapa de media montaña pura, con llanuras, tramos sinuosos y poco terreno para el descanso.

Egan Bernal tomó la partida en Nesebar con la camiseta tricolor. Foto: Getty Images

Los puertos son la clave de este día. El recorrido incluye varios pasos exigentes, pero el punto más crítico es el muro de Potenza, situado a solo cuatro kilómetros de la meta.

Giro de Italia 2026 — Tabla general

La estrategia marcará gran diferencia. Este tipo de finales explosivos le sientan bien a la versión actual de Egan. Al estar a solo cuatro segundos (aproximadamente, tras la cuarta etapa), cualquier movimiento en los kilómetros finales o un sprint reducido podrían otorgarle la Maglia Rosa o incluso la victoria de etapa con bonificación.

Fecha, hora y dónde ver el Giro de Italia en Colombia

Para que no se pierda el posible liderato de Egan Bernal, agende los horarios de transmisión, desde las 7:00 a. m. hora de Colombia. La transmisión oficial de televisión está a cargo de DSports, Canal RCN y Caracol TV en sus señales principales, básicas y HD.

Además, a través de aplicaciones móviles podrá disfrutar de las etapas. Puede seguir la actividad de Egan en DGO (DSports), la APP Canal RCN y Ditu (Caracol TV).