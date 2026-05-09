Antes de lo pensado se acabó el Giro de Italia para Santiago Buitrago. Quien era una de las tres cartas del país para pelear por la clasificación general, se vio obligado a decir adiós tras la etapa 2.

De acuerdo a lo que se pudo establecer por la información oficial suministrada por el equipo, Bahrain Victorious, el corredor estuvo inmerso en una fuerte caída que se dio a 23 kilómetros del final.

“Con aproximadamente 23 kilómetros por delante en la Etapa 2 del Giro de Italia, Santiago Buitrago se vio forzado a abandonar la carrera tras verse involucrado en una caída. Santi ha sido llevado al hospital más cercano para más exámenes”, comunicó en sus redes sociales el equipo del bogotano.

Este inicio del Giro ha estado marcado por los accidentes; en la jornada inicial también se había producido otro donde varios de los velocistas que iban en busca de la meta cayeron y sus ciclas volaron por unos cuantos metros.

Para Colombia las esperanzas de hacer algo en la ronda italiana quedan depositadas en Egan Bernal y Einer Rubio.

Bernal da alivio a Colombia

Del primero cabe resaltar que este sábado se fajó una gran etapa, la cual le permitió pasar de la parte baja de la clasificación general a meterse tercero, con diferencia de apenas cuatro segundos sobre el líder provisional.

Si bien el zipaquireño no llegó cerca del ganador del día, en la clasificación general pegó un brinco en el que pudo a superar a otro favorito como Jonas Vingegaard.

De uno de los capos del del Netcompany INEOS Cycling se espera que pueda mejorar esa casilla que tiene en las 19 jornadas que restan para lograr uno de los tres cajones del podio, algo que ya logró en 2021.

Noticia en desarrollo…