¿Amuleto de la suerte?: el inesperado gesto de Luis Díaz con el Junior de Barranquilla previo a enfrentar a RD Congo

A pocas horas del trascendental compromiso entre la Selección Colombia y la República Democrática del Congo por la fase de grupos del Mundial 2026, el extremo guajiro Luis Díaz protagonizó un momento que se viralizó rápidamente en redes sociales.

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Durante el tradicional ‘banderazo’ organizado por los aficionados en el hotel de concentración en Guadalajara, México, el futbolista del Bayern Múnich recibió y exhibió una camiseta del Junior de Barranquilla, escuadra en la que consolidó su salto al balompié internacional.

La escena se registró en la noche del lunes 22 de junio de 2026, un día antes del compromiso mundialista programado en el Estadio Akron. Decenas de aficionados pertenecientes a la barra organizada ‘Fiebre Amarilla’ se congregaron a las afueras del recinto donde se hospeda el combinado nacional para brindar su apoyo con banderas, cánticos y vuvuzelas.

Ante la muestra de afecto, el cuerpo técnico y los jugadores salieron a saludar a los asistentes. Fue en ese instante cuando el creador de contenido colombiano conocido como ‘Pequeño Juan’ le arrojó una camiseta del Junior de Barranquilla al atacante.

Luis Diaz, de la selección de Colombia, festeja su tanto ante Uzbekistán, en un partido mundialista disputado el miércoles 17 de junio de 2026 en Ciudad de México (AP Foto/Ashtin Barker) Foto: AP Photo/Ashtin Barker

A pesar de la distancia, Díaz exhibió reflejos precisos al atrapar la prenda en el aire, para luego desplegarla y agitarla con visible alegría ante los hinchas, antes de devolverla de manera respetuosa al público.

El propio influenciador compartió el fragmento audiovisual en sus redes sociales oficiales, acompañado del siguiente mensaje:

“Ahí le tiré la camiseta a Lucho y de una alentó a nuestro Junior del Alma. Nota: Solo quería recordarle su primer amor y lo cumplimos. Luis Díaz, disculpa por lanzártela así, pero ajá, estaba lejos. Abrazos”.

El gesto del atacante no tardó en despertar múltiples reacciones entre los seguidores del combinado nacional, particularmente dentro de la hinchada del actual bicampeón del fútbol profesional colombiano. Para muchos internautas, la acción reitera el arraigo del jugador con la institución que le permitió debutar en la máxima categoría.

Cabe recordar que la trayectoria profesional de Luis Díaz inició en el Barranquilla F.C. entre 2016 y 2017 en la segunda división, donde sus condiciones técnicas y velocidad llamaron la atención de las directivas del Junior. Con el conjunto ‘Tiburón’, el guajiro militó entre 2017 y mediados de 2019, sumando títulos locales y alcanzando un alto rendimiento antes de ser transferido al Porto de Portugal, iniciando así su carrera por la élite del fútbol europeo.

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En las plataformas digitales, comentarios como “Algún día volverá a casa Lucho” y “Ese sentimiento por el Junior jamás lo abandonará” se replicaron masivamente, destacando la sobriedad del deportista al recordar sus orígenes.

El encuentro de este martes 23 de junio a las 9:00 p. m. ante la República Democrática del Congo se perfila como un duelo determinante para las aspiraciones de la ‘Tricolor’.

Una victoria frente al conjunto africano garantizaría de forma anticipada la clasificación de la Selección Colombia a los dieciseisavos de final del mundial, permitiéndole afrontar con mayor tranquilidad el cierre de la fase de grupos frente a Portugal, programado para el próximo sábado 27 de junio.