Desde todos los rincones del mundo han aparecido mensajes alentado a Colombia para pasar la dura situación tras el terremoto vivido el pasado lunes, 10 de agosto.

Lamine Yamal, Gianni Infantino, así como un listado extenso de clubes desde todas las latitudes han mencionado al país en medio de este complejo momento. A estos se les sumó en las últimas horas un jugador de la selección Argentina.

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La rivalidad futbolística que hay con estos no impidió que uno se congraciara por el presente que vive el territorio cafetero. Se trató de Enzo Fernández, quien milita en Chelsea de Inglaterra e hizo parte importante del subcampeonato reciente para su país en el Mundial 2026.

Este sacó un espacio en medio de sus vacaciones para subir a sus historias de Instagram: “Quería enviar todo mi cariño y solidaridad para el pueblo colombiano en este momento tan difícil”.

Enzo Fernández envió mensaje de apoyo a Colombia por el terremoto vivido Foto: IG Enzo Fernández

“Un abrazo enorme Colombia, estamos con ustedes”, y agregarle junto a una bandera tricolor de grandes dimensiones.

Dicho gesto fue reconocido por argentinos y colombianos, además, por ser el primer futbolista de dicha nacionalidad en poner algo sobre la tragedia que intenta superar Colombia en las últimas horas.

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Desde Argentina no se ha sabido de ningún otro que haya hecho algo como lo hizo Enzo. En Colombia se han pronunciado algunos referentes como Luis Díaz, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

También han aparecido mensajes de Radamel Falcao García, Iván Ramiro Córdoba, entre otros cuantos que se han activado en busca de dar mensajes de aliento y ser difusores de información importante para que cada vez más personas se unan a las múltiples formas que hay para ayudar a quienes están necesitados.

Gianni Infantino también se solidarizó

A través de su cuenta personal de Instagram, Infantino puso un mensaje sentido.

“Hace apenas unos días estuve en Cali, rodeado de niños jugando al fútbol y disfrutando juntos, por lo que ver esas mismas calles, y muchas otras en Colombia, sacudidas por este terremoto, me parte el corazón”, escribió mostrándose afectado por lo sucedido.

Gianni Infantino se congració con las víctimas y gravedad del terremoto en Colombia Foto: Getty Images (Diseño Semana)

“En nombre de la FIFA y de toda la comunidad futbolística, mis pensamientos están con las familias y los amigos de quienes perdieron sus vidas, con aquellas personas que resultaron heridas, aquellas que sufrieron daños en sus hogares y aquellas que esperan noticias de sus seres queridos”, se solidarizó como mandamás de la FIFA.

“Nos solidarizamos con el pueblo colombiano en estos momentos tan difíciles”, cerró su mensaje que quedó alejado en las historias.

Cifra dolorosa en aumento

El fuerte terremoto que sacudió el oeste de Colombia deja un balance de al menos 240 muertos y más de 1.000 heridos, según el conteo de las últimas cifras ofrecidas por las autoridades locales este martes.

Tras el devastador terremoto, las autoridades colombianas y organismos de socorro buscan a más de 2.000 personas desaparecidas. Foto: AP Photo/Miguel Angel Lopez

El sismo de magnitud 7,4 ocurrido el lunes dejó destrucción y muerte en Chocó, donde se ubicó el epicentro, y departamentos aledaños como el Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia, para un total de 240 fallecidos, de acuerdo con los datos de autoridades locales recogidos por la AFP.

*Con información de AFP.