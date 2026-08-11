El Fútbol Profesional Colombiano no fue ajeno al terremoto que pasó el país durante las primeras horas del pasado lunes, 10 de agosto.

Antes de que dicha tragedia se produjera, se tenían previstos partidos de Liga, Torneo BetPlay y competencias internacionales como Copa Sudamericana y Libertadores. Sin embargo, estos tuvieron que ser aplazados por la gravedad de los hechos.

Terremoto en Colombia afectó la fecha del Fútbol Profesional Colombiano Foto: Getty Images (Diseño Semana)

La División Mayor del Fútbol Colombiano inicialmente se planteó trasladar de un día para otro los juegos, pero luego, al ver la magnitud de lo ocurrido, lo que determinó fue postergar por completo todos los partidos de la semana en curso.

Sale a la luz fecha de regreso

A falta de ser confirmado por Dimayor, ya se ha conocido que existe un día tentativo para que el balón pueda rodar de nuevo en el país.

De acuerdo a lo informado por el periodista Felipe Sierra: “El fútbol colombiano volverá desde el viernes 14 de agosto con los partidos que ya estaban programados”.

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“Al haber ciudades afectadas, esos juegos se reubicarán y se informará por medio de Dimayor”, completan sobre el plan que estaría en mente del ente deportivo.

SEMANA se comunicó con la entidad para obtener respuesta por parte de su presidente, Carlos Mario Zuluaga, y que fuese este quien confirmara dicha información. A través de una comunicación vía WhatsApp, este lo confirmó.

Sabiendo que ese 14 de agosto va a ser la fecha para el regreso del fútbol local, los partidos previstos son uno de Liga y uno de Copa Betplay.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor Foto: Catalina Olaya

Juegos programados para el viernes próximo en el FPC:

Llaneros FC vs. Deportes Tolima

Millonarios vs. Barranquilla FC

Este sábado 15 del mes en curso se le dará continuidad al balompié colombiano, con un partido estelar entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

Durante el domingo (16 de agosto) entrarán en acción América de Cali vs. Fortaleza y Once Caldas vs. Alianza FC. Del juego de Deportivo Pereira vs. Jaguares habría que ver qué disposición hay con la plaza por las dificultades que vive la capital de Risaralda.

Dimayor priorizó la tragedia

Hasta mediados de este lunes, lo último que se supo fue que la Dimayor había informado que “tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades y regiones del país afectadas por el terremoto, se ha tomado la decisión de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) correspondiente a esta semana”.

Al parecer, con el paso de las horas y la evolución que han visto de la situación, ya vieron que fue viable jugar desde el próximo viernes.

En cuanto a temas logísticos, ya hay planes en marcha para llevar sin contratiempos los compromisos en otras ciudades diferentes a las que sufrieron de manera directa el terremoto.

Se espera el comunicado oficial de Dimayor para confirmar lo mencionado a este medio. Además, de saber más detalles sobre la reprogramación de los partidos que debieron disputarse entre lunes y martes, pero que no se lograron llevar a cabo por la contingencia mencionada.