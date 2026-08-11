José Gaviria sale en defensa de Abelardo De La Espriella y su Gobierno tras críticas en medio del terremoto: “Mucho desocupado”

Un sismo de magnitud 7.4 se registró durante la mañana del pasado lunes 10 de agosto, provocando una emergencia en distintas regiones de Colombia. El movimiento fue lo suficientemente fuerte como para que numerosos ciudadanos evacuaran viviendas, oficinas y otros espacios por precaución.

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El fenómeno fue percibido en buena parte del territorio nacional. Tras conocerse los primeros reportes, los organismos de socorro pusieron en marcha labores de inspección, con el propósito de establecer si se habían presentado daños en edificaciones, viviendas u otro tipo de infraestructura.

A medida que avanzó la jornada, comenzaron a conocerse nuevos reportes sobre el impacto del terremoto. Cali concentró buena parte de la atención, debido a las afectaciones registradas en algunas estructuras y a los informes sobre personas que podrían haber quedado atrapadas luego del colapso de algunas edificaciones.

En medio de la coyuntura, las críticas comenzaron a rodear al presidente Abelardo De La Espriella, a tal punto que muchos hablaron de la gestión que se está desarrollando durante la emergencia que atraviesa el país.

Estos comentarios hicieron que figuras como el artista José Gaviria reaccionaran defendiendo al nuevo Gobierno. El productor publicó un mensaje, reprochando a quienes solo critican y ofenden, sin ver las acciones de los mandatarios actuales.

“Mucho desocupado criticando, cuando el Gobierno tiene al presidente, vice y min. Interior en tres ciudades distintas al tiempo. Eso es un Estado presente”, escribió en el post de su cuenta personal de X.

De igual manera, el experto en música apuntó que la relevancia está en ayudar y no señalar, pues no es momento de politiquería y oportunismo de foco público.

“Lo único que importa es ayudar. Hoy no es día para politiquería barata y oportunista”, agregó en la publicación, donde recogió varios likes de sus seguidores y fanáticos.

Por el momento, siguen las labores de rescate y ayuda en las zonas afectadas por el terremoto en Colombia.