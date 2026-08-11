El presidente Abelardo De La Espriella publicó mensaje tras cumplirse un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Luego de que se cumpliera un año del fallecimiento del excongresista y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras ser atacado por un sicario en el occidente de Bogotá, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció.

Se cumple un año del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay: se le rendirán homenajes este martes en Bogotá

Lo hizo por medio de su cuenta personal de X, donde envió un mensaje: “Hace un año, Colombia perdió a Miguel Uribe Turbay, un hombre que aún tenía mucho por vivir, por hacer y por entregarle a su patria. Hoy honro su vida, su amor por Colombia y su firme defensa de la democracia”.

El pasado viernes 7 de agosto, en la ceremonia de posesión presidencial de De La Espriella, dio una declaración Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, quien pidió a la Fiscalía que interrogue al expresidente Gustavo Petro frente al caso del crimen de su hijo.

“Le pido a la Fiscalía que ahora sí lo interrogue, porque a él no lo investigan. Él debe ser interrogado porque él, durante todo el año que ha pasado, él ha expuesto muchas ideas, muchas tesis, y dice que lo mataron los del microtráfico, los del Bronx, la junta del narcotráfico, los del Bronx, los esmeralderos”, expresó en esa ocasión en diálogo con SEMANA.

Agregó: “Entonces, si él sabe todo eso, pues hay que preguntarle, pero él hasta hoy ha sido intocable por la Fiscalía, (...) ahora sí le pueden llamar a interrogarle y preguntarle: ‘¿Usted, qué sabe?’, porque él sabe la verdad, es que él sabe, además, se instigó el crimen de Miguel”.

“Él dijo: el senador Miguel Uribe Turbay debe desaparecer”, puntualizó Miguel Uribe Londoño.