En medio de la tragedia tras el terremoto de 7.4 en la escala de Richter que impactó fuertemente al país en las últimas horas, desde el sector empresarial han buscado contribuir a la solución de los estragos de los sucedido.

Mauricio Hoyos, presidente de Sencia, anunció que tomaron tres medidas: la primera es que abrirán las puertas del estadio Nemesio Camacho El Campín para que sea un centro de acopio de ayudas para el resto del país. Allí almacenarán agua, ropa, medicamentos, entre otros que se puedan enviar desde Bogotá al resto de Colombia, con ayuda de la Cruz Roja Colombiana.

La segunda iniciativa es que recolectarán a través de la cuenta de ahorros Bancolombia 167-000109-63 o la llave de Bre-B @juntosxcolombia se podrán recaudar fondos para atender la emergencia.

Asimismo, se utilizará la plataforma de Solidaridad por Colombia como la fundación que centralizará estos recursos.

La tercera medida será que trabajarán de la mano de una red de ingenieros internacionales para verificar los estados de las estructuras impactadas. “Vamos a abrir un correo para que la gente mande una foto de su casa, para que ingenieros especializados en temas estructurales puedan analizar los daños que tiene su vivienda y les puedan hacer recomendaciones preliminares”, dijo Hoyos.