En imágenes: el municipio que casi desaparece tras el terremoto; reportan destrucción del 80 %

Un día después del fuerte terremoto registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto, la cifra de personas y estructuras afectadas sigue aumentando hora tras hora. Asimismo, el Valle del Cauca es una de las zonas más afectadas, no únicamente en Cali, sino también en los diferentes territorios que conforman el departamento.

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El Cairo, Valle del Cauca, es un municipio reconocido por sus increíbles paisajes naturales, en el que normalmente se puede disfrutar de un panorama natural con diferentes tipos de verde, acompañados de una suave bruma que cobija todo el entorno. Sin embargo, tras el terremoto, la gobernadora Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, ha reportado que el 80 % de este municipio está destruido por el sismo.

Según lo que se puede evidenciar en las diferentes imágenes que circulan, varios edificios de la zona quedaron completamente destruidos y los que lograron mantenerse en pie quedaron con graves afectaciones estructurales, como grietas que van desde el piso hasta el techo y agujeros del tamaño de una persona.

Vivienda afectada en El Cairo, Valle Foto: Cortesía para SEMANA

Por su parte, las carreteras de El Cairo también registran graves daños, además de tener múltiples escombros a lo largo de las vías, los cuales pertenecían a las viviendas aledañas. Esta situación ha dificultado la movilidad en algunos sectores y ha generado la necesidad de mantener las labores de atención por parte de las autoridades y organismos de socorro.

La situación del municipio se suma a las diferentes emergencias que se han presentado en el país después del fuerte movimiento telúrico. Cali también ha sido uno de los puntos que ha concentrado la atención de las autoridades debido a las afectaciones registradas en diferentes estructuras de la ciudad.

En la capital del Valle del Cauca se han reportado edificaciones colapsadas y daños en diferentes sectores, mientras los organismos de emergencia continúan realizando labores de evaluación y búsqueda.

Asimismo, las autoridades de Cali han mantenido activo el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se realiza el seguimiento de las diferentes emergencias y se coordinan las labores de atención. También se han habilitado espacios para recibir ayudas destinadas a los afectados y se ha solicitado apoyo adicional para fortalecer las labores de rescate.

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El actual panorama da cuenta de lo devastador que fue el terremoto que azotó a Colombia, dando como resultado varias zonas del territorio nacional gravemente afectadas y con cientos de vidas perdidas.

Por ahora, las autoridades continúan con el proceso de evaluación de las estructuras afectadas y el balance de personas damnificadas, mientras los organismos de socorro mantienen su presencia en los puntos donde se han registrado mayores daños.