Caos en Roldanillo, Valle, tras terremoto en Colombia: graves daños en la infraestructura, sin agua y sin energía

La situación en el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, tras el terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto, no es la mejor. En esta zona del país reportan caos, pues hay graves daños de la infraestructura, no hay servicio ni de agua ni de energía y los afectados piden más ayudas de las autoridades departamentales y nacionales.
“Por favor ayuda, Roldanillo Valle está sin energía y sin agua, por favor ayuda para que les llegue agua potable, llevan muchas horas sin beber agua, no hay tiendas abiertas, está muy damnificado, ¡ayuda!”, reportaron usuarios por medio de la red social X.
Por favor ayuda, Roldanillo Valle está sin energía y sin agua, por favor ayuda para que les llegue agua potable, llevan muchas horas sin beber agua, no hay tiendas abiertas, está muy damnificado, ayuda!— Doña Cita (@BarandicaCita) August 11, 2026
Y es que la capilla de la ermita de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá en esta zona del Valle del Cauca también sufrió graves afectaciones.
💬"Quiero elevar mi oración de esperanza y aliento para quienes lo han perdido todo"— RT en Español (@ActualidadRT) August 11, 2026
Un video mostró severos daños en la capilla de la ermita de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, en Roldanillo, Valle del Cauca, tras el terremoto en Colombia.
🎥https://t.co/wl85H4RgC2 pic.twitter.com/zIp6ewtfaB
En varios videos que han circulado por medio de las redes sociales se logra ver cómo quedó esta población de Valle del Cauca tras este movimiento telúrico.
Si Cali, Pereira y Quibdó quedaron mal con ese “temblor”, pues así quedó Roldanillo. Me duele mucho ver a mi pueblito así 🥺 pic.twitter.com/U4PN3Pcm7B— Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) August 10, 2026
El periodista Melquisedec Torres escribió en su cuenta de X: “La tragedia es mucho mayor de lo que hemos visto. Hay otros pueblos seriamente afectados. Aquí Roldanillo, Valle. Todos debemos volcarnos a ayudar”.
#Temblor así quedó Roldanillo en el Valle del Cauca. Sus habitantes necesitan ayuda, no tienen agua ni electricidad y los destrozos son incalculables #Terremoto https://t.co/CEAOecpXtI pic.twitter.com/Etvm5KyWCO— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 11, 2026
Una usuaria de la misma red social dijo: “La historia no puede perderse, pero la seguridad tampoco puede ignorarse. Roldanillo enfrenta ahora un enorme reto. ¿Cuánto tiempo se demorará la reconstrucción del municipio?”.
La historia no puede perderse, pero la seguridad tampoco puede ignorarse. Roldanillo enfrenta ahora un enorme reto. ¿Cuánto tiempo se demorará la reconstrucción del municipio? 🤔🏚️🇨🇴 pic.twitter.com/0z7V3G8pNB— PolitiCrack, (@AnalistaClara) August 11, 2026
En medio de esta emergencia hubo hasta vehículos destruidos. Las autoridades trabajan en atender la emergencia en este punto de Valle del Cauca. “Así quedó Roldanillo #ValleDelCauca en inmediaciones del Museo Rayo. Centro del municipio”, dijo otra usuaria de X.
Así quedó Roldanillo #ValleDelCauca en inmediaciones del Museo Rayo. Centro del municipio . #terremoto #colombia pic.twitter.com/eFD463YPdr— La Monja Pictures (@LAMONJACALI) August 10, 2026