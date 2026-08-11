Terremoto en Colombia: identifican a los cuatro niños fallecidos en Calima, Valle del Cauca

Tras el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto, son más de 160 personas fallecidas en varios departamentos del país; entre ellos hay cuatro niños muertos en Calima, Valle del Cauca.

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La información inicial fue confirmada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien sostuvo que no han escatimado esfuerzos para buscar a los desaparecidos y ayudar a los afectados.

Se conoció que los menores de edad que murieron en el colapso de la infraestructura de un colegio fueron identificados por las autoridades preliminarmente como Jesús Muñoz Quinceno, de seis años; María José Lozada Torres, de cinco años; Emanuel Bastidas Arredondo, de seis años, y Anthony Ríos Gómez, de ocho años.

La gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, entregó detalles de esta tragedia: “Se registraron daños en varios municipios. En Calima El Darién, desafortunadamente, tuvimos la pérdida de tres niños, luego de que una pared colapsara y les cayera encima, causándoles la muerte”.

Asimismo, dio a conocer que en el Zarzal reportan una persona fallecida. “En Buenaventura hay muchos daños, pero hasta el momento no tenemos reporte de personas heridas”, agregó la gobernadora del Valle del Cauca.

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La mandataria dijo que, junto con su equipo, sigue recibiendo información de los daños en varias zonas. “En El Cairo el 80 % está destrozado, se nos cayó el hospital de El Águila. En Zarzal hay muchos heridos; el hospital está colapsado en el municipio de Zarzal. En Cartago también, en el hospital hubo que evacuar a los pacientes, pero gracias a Dios no hubo ninguna persona fallecida”, precisó.

Carlos Esteban Rebolledo, de 35 años, fue extraído con vida a las 3:57 a. m. tras permanecer atrapado en una edificación afectada en Cali. Foto: Redes sociales

La mandataria departamental dijo que en el Hospital Universitario del Valle hubo un colapso parcial y organismos de socorro junto con autoridades evalúan los daños.

“Hay un colapso grande, hay daños al interior del hospital, hubo un ala que se derrumbó y tenemos todavía cinco pacientes que están debajo de los escombros; estamos tratando de evacuarlos. Allá está el Ejército, están bomberos y están tratando de evacuar a estos pacientes que además eran pacientes graves de la unidad de cuidados intensivos en neurocardio cardiovascular”, detalló.