Video: aterrador momento que vivieron cinco personas en el MIO Cable en pleno terremoto

El terremoto que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 dejó escenas de angustia en diferentes regiones del país. Una de ellas ocurrió en Cali, donde pasajeros del MIO Cable fueron sorprendidos por el fuerte movimiento mientras realizaban su recorrido habitual.

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En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento de tensión vivido por cinco personas que se encontraban dentro de una de las cabinas del sistema. La situación generó temor entre los pasajeros, quienes quedaron suspendidos en el aire mientras el movimiento sísmico se hacía sentir con fuerza en la ciudad.

El video, publicado en X, rápidamente llamó la atención de los usuarios por las imágenes del temblor al estar dentro de una cabina elevada durante un terremoto. El episodio se convirtió en una de las imágenes que dejó el sismo en Cali y que permiten dimensionar el impacto que tuvo el fenómeno en la población.

Que miedo !

Hay gente que reacciona muy bien pic.twitter.com/D0aOYB6X1f — Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) August 10, 2026

El terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro fue localizado en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El movimiento fue sentido en buena parte del territorio nacional y ocasionó afectaciones importantes, especialmente en ciudades del occidente del país.

En Cali, además de los reportes de daños en diferentes estructuras, el servicio del MIO Cable tuvo que ser suspendido temporalmente.

Metro Cali informó que la operación permanecería detenida mientras se realizaban las respectivas evaluaciones técnicas de la infraestructura, como medida preventiva después del fuerte sismo.

Residentes buscan entre los escombros tras el terremoto que azotó Pereira, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. Foto: AP Photo/Miguel Angel Lopez

El MIO Cable conecta la Terminal Cañaveralejo con sectores de la zona de ladera de Cali, mediante un recorrido de aproximadamente 2,2 kilómetros y varias estaciones intermedias. Sus cabinas se desplazan suspendidas sobre el sistema de cables, por lo que cualquier movimiento extraordinario puede generar una fuerte sensación de inseguridad entre los pasajeros.

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El video de los cinco pasajeros se suma así a las numerosas imágenes que dejó el terremoto en Cali. Mientras las autoridades avanzan en la evaluación de los daños y la atención de la emergencia, las escenas registradas durante el movimiento muestran el miedo que experimentaron quienes fueron sorprendidos por el terremoto en pleno recorrido.