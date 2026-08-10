Noche de angustia en Chocó: 60 militares buscan a cinco desaparecidos tras terremoto en Colombia

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, dio a conocer que 60 militares adelantan labores de rescate entre los escombros tras el terremoto que azotó a Colombia durante este lunes, 10 de agosto.

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De acuerdo con el reporte que entregó la mandataria, hasta el momento se contabilizan 13 personas fallecidas, 131 lesionadas, cinco desaparecidas y cerca de 3.500 damnificados.

“Luego de pasar todo el día atendiendo la emergencia gravísima que por el sismo de 7,4 grados de magnitud hemos vivido en el departamento del Chocó, reportamos desde nuestro Puesto de Mando Unificado, desde el lugar de la emergencia, que el número asciende a 13 personas dolorosamente fallecidas y 131 personas lesionadas”, señaló la gobernadora.

Varias de las personas que terminaron con afectaciones de salud se encuentran recibiendo atención médica en la red hospitalaria del departamento.

“Están siendo atendidas en parte por nuestro sistema de salud y, en parte, han sido remitidas a un hospital de referencia de tercer nivel. Tenemos aproximadamente 3.500 personas afectadas, damnificadas, tenemos afectaciones en viviendas y edificios públicos y tenemos cinco personas aún desaparecidas”, agregó.

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La gobernadora resaltó la labor que vienen adelantando desde el Ejército Nacional, quien le envió rescatistas a las zonas más afectadas.

“Esas cinco personas mantienen dos lugares de búsqueda, para la cual ya contamos con el apoyo de casi 60 hombres de nuestro Ejército Nacional, que tienen no solamente equipo y autonomía para la búsqueda y rescate, sino también el apoyo de dos unidades caninas. Este equipo ha llegado a la ciudad de Quibdó para desplegar durante toda la noche, sin descanso, la búsqueda de estas cinco personas”, aseguró la gobernadora.

Imágenes de emergencias generadas por terremoto en Chocó. Foto: API.

Las labores de búsqueda se van a mantener con el fin de que las familias puedan encontrar a sus seres queridos.

“No vamos a descansar, no vamos a cesar en la búsqueda hasta tanto podamos recuperar a todas las personas que se encuentran desaparecidas, y desde el Puesto de Mando Unificado vamos a continuar las coordinaciones necesarias para rescatar a todas las personas”, manifestó.

Finalmente, indicó: “Ya tenemos coordinaciones con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Sala de Crisis para efectos de poder adelantar otras acciones, como el albergue temporal o arriendo temporal para los ciudadanos que están damnificados, como el análisis de la magnitud y la gravedad de daños para identificar las casas que no pueden ser habitadas”.