Figura de Selección Colombia mandó aviones con insumos médicos y rescatistas por el terremoto: aterrizó en Quibdó

Jugador de la Selección Colombia se hizo sentir desde la distancia y respondió a la crisis que se vive en el país, luego del terremoto que afectó la zona sur occidental y departamentos como el Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Risaralda. El volante se expresó desde el corazón y puso a mover a su entorno para agilizar el envío de aviones a las regiones afectadas.

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Se trata de Jhon Arias, quien se convirtió en el verdadero héroe de sus paisanos en el Chocó y no con goles precisamente. Eso pasa a un segundo plano y se hace sentir con verdaderas ayudas cuando más lo necesitan. Al volante del Palmeiras de Brasil ya se le había visto replicando mensajes de ayuda en la red social Instagram con el fin de movilizar médicos en su zona natal.

El jugador, desde Brasil, se unió al pedido de ayuda para rescatar a las víctimas y brindar los primeros auxilios a los damnificados por el movimiento telúrico en el departamento del Chocó, una de las regiones más afectadas por la catástrofe natural. Además, está próximo a aterrizar el segundo avión con insumos.

Apenas ocurrió el terremoto, Alejandra Ayala, esposa de Jhon Arias, publicó en sus historias de Instagram un pedido de ayuda para la población del Chocó, ante la urgencia de contar con transporte aéreo para médicos y rescatistas. El jugador reposteó esa solicitud en sus redes personales y parece que fue cuestión de tiempo para conectar, pues ya aterrizó el primer avión en Quibdó con las ayudas.

Sonríe Jhon Arias, sonríe Colombia: el atacante cafetero le dio el paso a la Tricolor, a octavos del Mundial, tras su gol contra Ghana. Foto: Getty Images

Cabe recordar que Jhon Arias es un futbolista conocido por su carisma y pocas palabras en la Selección Colombia. En el camerino se ha ganado un lugar por su buena actitud, además de sus grandes rendimientos en la cancha. Tras el Mundial 2026, se convirtió en uno de los jugadores colombianos con mejor rendimiento vistiendo la camiseta del Palmeiras de Sao Paulo.

El verdadero ídolo del Chocó

Pero estos aspectos pasan a un segundo plano cuando se trata de preservar vidas, brindar ayuda y expresar la solidaridad necesaria en la sociedad. Son valores que Jhon Arias tiene presentes y que ha demostrado al sumarse a las acciones para ayudar a su gente en el Chocó.

Sobre las 9:30 p. m. de este 10 de agosto aterrizó el primer avión con insumos, rescatistas y médicos para atender la emergencia.

Tras este primer aterrizaje, ahora se espera una segunda aeronave que estaría próxima a llegar al territorio chocoano con más profesionales de la salud e insumos de primera mano para atender a las personas afectadas por la catástrofe natural.