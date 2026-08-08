La millonada que ganaría Jhon Lucumí si firma con Juventus: destaparon la cifra

Reportan movimiento en la negociación de la Juventus por Jhon Lucumí, el defensor de la Selección Colombia. Según cuentan desde Europa, el jugador cafetero sería un principal pedido por parte del entrenador de La Vecchia Signora, Luciano Spalletti.

Jhon Lucumí: gigante de Inglaterra se entromete en su llegada a Juventus; carrera tomaría otro rumbo

Aunque desde hace varias semanas la prensa europea reporta el interés de la Juve en Lucumí, parece que ahora sí estarían cerca de concretar el fichaje. Incluso, revelan el salario que tendría el defensor colombiano en caso de plasmar la firma.

Jhon Lucumí ganaría 2.5 millones de euros al año si firma con Juventus

Quien entregó la información fue el periodista italiano Nicolò Schira, siempre cercano al mercado de pases. Afirma que Jhon Jáner Lucumí ganaría 2.5 millones de dólares al año en la Juventus, y que su contrato iría hasta 2031.

Convirtiendo la cifra este sábado, 8 de agosto de 2026, los 2.5 millones de euros que ganaría Jhon Lucumí al año en Juventus, serían aproximadamente 9.084′000.000 de pesos colombianos.

Desglosados, sería de la siguiente forma:

Posible salario anual de Jhon Lucumí en Juventus: 2.5 millones de euros (9.084′000.000 de pesos colombianos)

Al mes: aproximadamente 208.000 euros (757.000.000 de pesos colombianos)

Al día: aproximadamente 7.000 euros (25′233.000 de pesos colombianos)

#Bologna have shown interest in Juan #Cabal and have opened the door to #Juventus to include the colombian defender in the negotiations for Jhon #Lucumì, who has already reached an agreement in principle (until 2031 with a salary of €2,5M/year) to join #Juve. #transfers https://t.co/wvnixtJfVe — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 8, 2026

¿Trueque Cabal por Lucumí?

Ahora bien, otro de los puntos que reveló el periodista Nicolò Schira es que Bolonia, donde se desempeña actualmente Jhon Lucumí, estaría interesado en fichar al colombiano que juega hoy por hoy en Juventus: Juan David Cabal.

Eso quiere decir que podría haber un trueque entre Juventus y Bolonia para el intercambio de jugadores: Lucumí iría a Juventus, mientras Cabal pasaría a Bolonia.

¿Trueque colombiano en Italia? Jhon Lucumí (izq.) podría pasar a Juventus, mientras que Juan David Cabal (der.) llegaría a Bolonia. Foto: Getty Images.

“Bolonia ha mostrado interés en Juan Cabal y ha abierto la puerta a Juventus para incluir al defensor colombiano en las negociaciones por Jhon Lucumí, quien ya ha alcanzado un acuerdo de principio (hasta 2031 con un salario de €2,5M/año) para unirse a Juventus”, reveló Schira.