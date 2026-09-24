Se lamentan en Europa por Jhon Jáner Lucumí, estando con Selección Colombia: “Idea en el cajón”

Durante el más reciente mercado de fichajes algunos jugadores de Selección Colombia estuvieron inmersos en rumores. Otros finalmente acabaron cambiando de equipo, como lo fue el caso de Jhon Jáner Lucumí.

El defensa central pasó de un conjunto modesto en el que permaneció por varios años, a la prestigiosa Juventus de Turín.

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Con el gigante italiano se viene acoplando de a poco, teniendo ritmo y acentuándose a lo que es la idea del entrenador, Luciano Spalletti. Hace pocos días fue requerido por Selección Colombia para los amistosos de la fecha Fifa que se viene.

Justamente estando a días del primer partido amistoso frenta México fue que hicieron mención al zaguero en Europa. Quien habló fue Vincenzo Italiano, DT del Besiktas que lo tentó a ir a dicho equipo hace algunas semanas.

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Para dicho director técnico haber fichado a un defensa como Lucumí hubiera sido algo extraordinario.

Según el mencionado, es un defensor que les hubiera aportado múltiples cualidades y con el que se sentiría completamente satisfecho de ver en la zaga de los de Estambul.

En su respuesta inicial el que iba a ser jefe de Lucumí lo elogió: “Un defensa como Lucumi, con ese físico y esa habilidad, es un jugador increíble”.

Jhon Lucumí, de la Juventus de Turín en el inicio de la temporada 2026/2027 Foto: DeFodi Images via Getty Images

Posterior a ello, manifestó que cerraron la posibilidad al ver que competían con grandes del Viaje Continente. Para estos fue sepultar esa “idea en el cajón” al tratarse de un movimiento tan complicado.

“Habíamos pensado en fichar a Lucumi, pero como llegaron muy buenas ofertas para Jhon, dejamos esa idea en el cajón. Mantuvimos nuestra plantilla actual y añadimos a un jugador joven”, completó de las decisiones tomadas.

‘Experimentado’ para la nueva Tricolor

Lucumí ya tiene a cuestas una Copa Mundo. Con Colombia disputó la cita orbital de Norteamérica en 2026 y se juntó con Dávinson Sánchez en un esquema que daba garantías defensivas.

Justamente ese nivel superlativo mostrado a lo largo del Mundial fue lo que lo catapultó al gigante del Calcio. Aunque hubo fuertes diferencias económicas entre Bologna -su anterior club- y Juve, todo terminó por resolverse.

Ahora que empieza una nueva era de la Selección Colombia con una gran cantidad de nombres nuevos, el de 28 años está llamado a ser de los “experimentados” que le den pautas a los más jóves tanto en su posición, como en las demás.

Jhon Janer Lucumí, defensor de la Juventus y la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Para el partido del próximo sábado, 26 de septiembre frente a México, la idea es que los centrales del pasado Mundial sean alineados y se mantenga la base que ya se ha fortalecido con el paso de los partidos.

Detrás de la pareja Lucumí-Dávinson ahora están nombres completamente nuevos como lo son los de Kevin Andrade (Zenit) y Royer Caicedo (Cercle Brugge).

En el pasado del combinado patrio ya quedó Yerry Mina y se mantendrá en el radar Willer Ditta que fue mundialista, pero no sumó minutos en ninguna de las instancias hasta octavos de final.

Se espera observar el rendimiento de los nuevos para determinar si entran formalmente en la pelea por el puesto con los habituales o, por el contrario, estos últimos terminan afianzándose.