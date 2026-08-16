Jhon Lucumí, presentado por su nuevo equipo: firma hasta 2031 con una potencia de Europa

Jhon Janer Lucumí, defensor vallecaucano, fue presentado como nuevo fichaje de Juventus. El colombiano llegó este domingo a Turín para realizar la revisión médica, cerrar los últimos detalles y firmar contrato hasta 2031.

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Después de haber sido titular indiscutible de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y encadenar varias temporadas de buen desempeño en el Bologna, le llegó el salto más importante de su carrera profesional.

Juventus pagará 20 millones de euros netos y 2 más en variables por el fichaje de Lucumí, que llega como refuerzo de lujo para la zaga central del equipo dirigido por Luciano Spalleti.

Jhon Janer Lucumí fue recibido por un puñado de hinchas en la sede oficial del club bianconero. En su llegada le pidieron fotos, autógrafos y le sacaron más de una sonrisa mientras iba a bordo de una lujosa camioneta Jepp, la misma marca que patrocina a Juventus en su camiseta.

Así se dio el fichaje de Jhon Lucumí a Juventus

Turín será la nueva casa de Jhon Janer Lucumí, que se une a la lista de Juan Guillermo Cuadrado y Juan David Cabal como los únicos colombianos que han logrado vestir la camiseta de la Vecchia Signora.

Aunque Lucumí tenía otras ofertas sobre la mesa, siempre le dio prioridad a la opción de ir a Juventus y presionó a la dirigencia de Bologna para que lo dejara cumplir su sueño.

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La negociación no fue fácil. Desde el Mundial 2026 empezaron las conversaciones y el cruce de ofertas que no lograba colmar las expectativas de las tres partes implicadas.

Una vez se acabó la participación de la Selección Colombia con aquella derrota en Vancouver, Lucumí se apersonó de la situación y manifestó su deseo de unirse a Juventus. En ese entonces, Bologna pedía 25 millones de euros para dejarlo salir y el negocio se terminó firmando por un valor muy cercano incluyendo las bonificaciones.

Jhon Lucumí durante el Mundial 2026: Colombia vs. Uzbekistán. Foto: Getty Images

En algún momento se intentó incluir a Juan David Cabal en el acuerdo; sin embargo, esa opción fue descartada por la Juve. Lucumí puso de su parte para hacer más fácil la salida y logró que Bologna bajara sus pretensiones sobre los 20 millones de euros netos.

Fue ahí cuando hubo ‘humo blanco’ en Italia y el defensor colombiano alistó las maletas para viajar a Turín a los respectivos exámenes médicos. Jhon Janer Lucumí ahora ocupará el lugar que alguna vez le perteneció a Leonardo Bonucci, defensor histórico de la selección italiana.

Esta será la tercera camiseta que vista Lucumí en su travesía por Europa, luego de pasar por el Genk de Bélgica y el Bologna de Italia. Juventus espera que este fichaje le permita recuperar su posición de grande en Europa y volver a pelear por el título de la Serie A.