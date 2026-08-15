De James Rodríguez poco y nada se ha sabido luego de haber disputado el Mundial 2026 con la Selección Colombia en Norteamérica.

Dicho volante fue despedido por Minnesota United de Estados Unidos tras haber pasado por allí sin pena, ni gloria. Apenas fueron unos cuantos partidos jugados donde no marcó, pero sí logró asistir en dos oportunidades.

James Rodríguez cuando aún tenía vínculo con Minnesota United Foto: MLS via Getty Images

Luego de eso vino la Copa Mundo con la Tricolor, donde fue usado por Néstor Lorenzo en todos los partidos hasta los octavos de final. Dicho certamen fue, posiblemente, su despedida del equipo nacional a los 35 años.

El nivel mostrado por el cucuteño en la cita orbital fue tirando a bajo. Su condición física estuvo alejada totalmente de lo que se le conoció en sus mejores épocas.

Precisamente verlo en un nivel tan lejano de su prime es lo que ha llevado a que sea una auténtica duda el futuro deportivo que tenga. Aunque se le ha relacionado con clubes, nada en concreto hasta la fecha.

Llegada a Madrid para prepararse

A mediados de la semana en curso James se dejó ver en Madrid, España. En dicha ciudad estuvo trotando junto a un acompañante en busca de no perder el estado de forma si recibe una llamada de algún equipo en el mundo.

Según lo reportado por Gol Caracol: “El mediocampista colombiano se mostró contento mientras continúa entrenando en España, a la espera de definir su próximo equipo para la nueva temporada”.

En suelo ibérico y más en la capital se le recuerda de buena forma a Rodríguez. Allí vistió los colores de Real Madrid, así como también los de Rayo Vallecano. En la actualidad se ve sumamente complejo que algún elenco de LaLiga lo tenga entre sus consideraciones para contratarlo.

Se espera que antes del inicio de las competencias de manera formal se sepa dónde jugará Rodríguez Rubio. Con México y Argentina parece haber tenido contactos, pero nada prosperó.

América no, Huracán tampoco

Uno de los clubes que supuestamente mostró interés por James fue América de México. El gigante de dicho país al parecer lo tuvo en carpeta, pero no terminó por finiquitarse nada.

Según la información de León Lecanda, reportero de ESPN, hubo tres razones fundamentales que llevaron a que dicho acuerdo se cayera:

“No es el perfil que está buscando el Club América”.

“No es un jugador que va a poner Almada en la cancha. Quiere jugadores que corran”.

“Almada no quiere jugadores que puedan definir una jugada, pero no hacer el trabajo de sacrificio”.

James Rodríguez cuenta con pocas opciones luego de jugar el Mundial 2026. Foto: Anadolu via Getty Images

En Argentina donde ya estuvo siendo parte de Banfield al inicio de su carrera deportiva se dijo que Huracán lo quería. Es más, un directivo del Globo aceptó el acercamiento inicial que tuvieron las partes.

“Hemos llamado hasta a James Rodríguez. Hemos intentado cosas. Se quedó en la MLS, hablé con él, con su agente legal y su agente financiero”, dijo Daniel Vega, secretario técnico de Huracán, en charla con TyC Sports.

Y añadió: “Ni llegamos a lo económico. No estaba dentro de los parámetros que habían marcado los dirigentes, entonces lo cortamos”.