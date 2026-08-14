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Figura de Millonarios se puso la 10 y envió ayudas e insumos por el terremoto: “Lo hacemos por Colombia”

Goleador de Millonarios no lo pensó dos veces y dispuso lo mejor para ayudar a los damnificados.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

14 de agosto de 2026 a las 10:33 p. m.
Jugador de Millonarios se puso la 10 por el terremoto
Jugador de Millonarios se puso la 10 por el terremoto Foto: Colprensa / Millonarios

Habrá que esperar mucho más tiempo para el regreso del fútbol profesional colombiano (FPC) luego del terremoto que afectó varias zonas del país. Ciudades como Cali, Pereira y Manizales sintieron la fuerza del movimiento telúrico y la Liga Betplay fue paralizada inmediatamente. Muchos jugadores están aprovechando este tiempo para mostrar su corazón y ganas por ayudar a los más damnificados.

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Uno de ellos fue Leonardo Castro, jugador referente de Millonarios que no lo pensó dos veces y fue directo a ayudar a su gente en Pereira, ciudad donde vivió varios años y pudo ser campeón en el 2002 con el equipo de la ciudad. Desde Bogotá, ‘Leo’ lanzó sus ayudas e insumos para las víctimas, muchas de ellas que corearon su nombre.

En estos días, Leonardo Castro puso todos sus esfuerzos y ha dejado ver en redes sociales la disposición para ayudar. En las últimas horas, fue visto en un centro de acopio de la ciudad de Bogotá, donde dio unas declaraciones al canal Win Sports.

“Esto lo estamos haciendo por Colombia, por Pereira, que es una tierra que me ha dado mucho y creo que con esto que estamos haciendo vamos a retribuirle a muchas personas que lo han perdido”, Leonardo Castro, delantero de Millonarios.

El fútbol colombiano con los damnificados por el terremoto

Además de Leo Castro, en el Coliseo Menor de Manizales, se dieron cita Dayro Moreno, Jefry Zapata y Juan Pablo Patiño, jugadores del Once Caldas, quienes participaron en la jornada de recolección y entrega de ayudas para las personas afectadas por el terremoto, actividad que ha congregado a cientos de voluntarios en la capital de Caldas.

En conjunto, América y Deportivo Cali lanzaron un comunicado en video, donde aparecen muchas de sus figuras, para gestionar e incitar a las hinchadas a dar su granito de arena en esta difícil situación. Desde Rafael Dudamel, hasta Adrián Ramos, hacen acto de presencia en un sentido mensaje de que el fútbol se aleja de los colores y se une por los damnificados.

Los jugadores del Deportivo Pereira también fueron vistos en el lugar de los hechos en la ciudad y se colocaron guantes y tomaron las herramientas para apoyar en el rescate de las víctimas. Los futbolistas del club ‘Matecaña’ como del Once Caldas han sentado postura y están prefirieron omitir las actividades de la Liga y se concentran en ayudar a los damnificados.