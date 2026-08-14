Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en Bayern Múnich, este es el nuevo salario de Jhon Lucumí en Juventus

Hablamos de dos consolidadas en la Selección Colombia. Jhon Lucumí se convirtió en el nuevo fichaje de la Juventus de Turín, uno de los clubes más importantes de Europa y apunta a la titular en una de las mejores Ligas del mundo como la Serie A de Italia. La transferencia está cerrada y así hace un sueño realidad.

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Lucumí llevaba varios días esperando la luz verde de Bologna y la última oferta fue definitiva para sentenciar su futuro. El zaguero central de la Selección Colombia se vestirá de los mismos colores que alguna vez lució su compatriota Juan Guillermo Cuadrado, quien dejó huella en este gigante del fútbol italiano.

De los 26 convocados al pasado Mundial, solo Luis Díaz estaba en la élite del fútbol mundial por pertenecer al Bayern Múnich, otro de los grandes de Europa. Ahora, se suma Lucumí en la Juventus, donde está llamado a ser el titular indiscutido de la zona defensiva.

Jhon Janer Lucumí, defensor colombiano. Foto: Getty Images

El periodista italiano Romeo Agresti dio detalles de la operación de Jhon Lucumí a la ‘Juve’ y afirmó que la transferencia se cierra con un valor de 20 millones de euros, que recibirá el Bologna desde Turín por los derechos deportivos del defensa colombiano. A eso se agrega que tendrá un salario de 2.5 millones netos por temporada, algo más de 9 mil millones de pesos colombianos, 750 millones al mes.

Salario de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Por su parte, Luis Díaz gana 14 millones de euros anuales en Bayern Múnich y le supera en el salario a Lucumí por 11.5 millones de euros. Lucho es el séptimo mejor pagado en la nómina del equipo bávaro y su nombre sigue repuntando en Europa.

El defensa espera tener una magnífica temporada en Italia para ser considerado uno de los mejores fichajes de la temporada y seguir su camino en la Selección Colombia, donde es indiscutido.

Jhon Lucumí y Luis Díaz en el Mundial 2026 Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Por ahora, Luis Díaz reinicia actividades en el Bayern Múnich y se concentra en las prioridades de título en la Bundesliga y Champions League, tras el Mundial 2026 con la Selección Colombia y unas merecidas vacaciones.

Mismas aspiraciones de Jhon Lucumí en la Juventus, que también tiene la prioridad de ser campeón en Italia e intentar dar la pelea en Europa y conquistar la Champions League, que no la gana desde 1996. Sin duda, llega directo para ser el titular en la zaga defensiva, donde han pasado varios históricos como Fábio Cannavaro, Giorgio Chiellini y Gaetano Scirea.