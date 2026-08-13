Hasta Alemania le llegó una gran noticia a Luis Díaz: su fundación ha alcanzado las ocho toneladas de insumos, incluidas donaciones, para las víctimas del devastador terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

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Fue este jueves, 13 de agosto de 2026, cuando Win Sports habló con Luis Díaz y el periodista, José Hugo Illera, le preguntó: “Lucho, nos dicen que ya son ocho toneladas, ¿no?”. A esto, Díaz sonrió y dijo: “Es bastante, pero cualquier ayuda o donación que puedan seguir haciendo va a servir muchísimo”.

Luis Díaz: “Es bastante ayuda”

“Gracias por colaborar, por tu ayuda. Aprovecho, ya que estamos acá, para invitar a la gente a que siga donando. En mi Instagram tienen la dirección, para donde pueden llegar a donar (…) estamos atentos para apoyarles desde la distancia”, arrancó afirmando Luis Díaz.

“Ya llevamos ocho toneladas, es bastante, pero cualquier ayuda o donación que puedan seguir haciendo va a servir muchísimo. Nada, muy agradecido con ustedes”, añadió.

Concluyó: “Enviarles fuerza, sé que no está siendo nada fácil. Para las familias más afectadas, nosotros ojalá pudiéramos estar allí para poder ayudar y aportar ese granito de arena, no solamente con las donaciones, sino también trabajando y estando allí. Pero bueno, desde la distancia estamos haciendo lo posible para ayudar y haciendo las cosas bien. Que Dios bendiga a todos los que la están pasando mal, porque pronto saldremos de esto”.

⚽🇨🇴 Hablamos en directo con Luis Díaz, que nos habla sobre su Fundación, la cual está recibiendo donaciones para los más afectados del terremoto.



📍 Casa Dann Carlton Barranquilla — Carrera 52C #96-101 #MedioTiempoWIN pic.twitter.com/m1sQU2fY3z — Win Sports (@WinSportsTV) August 13, 2026

Fue desde el pasado 12 de agosto que Luis Díaz, junto a su esposa Gera Ponce, publicaron un video en sus redes sociales donde anunciaron que empezaban a recoger donaciones para los damnificados del terremoto.

“Desde la Fundación Luis Díaz, junto a Hotel Dann Carlton Barranquilla, y gracias al apoyo de Latam Airlines, estaremos recolectando ayudas para las familias y comunidades afectadas por el terremoto en Chocó”, reza la publicación del video de Luis Díaz, su familia y su fundación.

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Además de Luis Díaz, otros jugadores de la Selección Colombia, como Jhon Arias y Gustavo Puerta, entre otros, se han sumado para enviar numerosas ayudas a las zonas más afectadas por el terremoto.