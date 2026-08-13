Dimayor propone drástico cambio en el formato de la Liga Betplay por el terremoto: clubes ya fueron notificados

El fútbol colombiano no fue ajeno al terremoto que azotó al país durante las primeras horas del pasado lunes, 10 de agosto. Las actividades en las canchas tuvieron que paralizarse debido al movimiento telúrico que sigue aumentando el número de víctimas mortales y desaparecidos. Las donaciones y ayudas no se han hecho esperar y Colombia ha respondido masivamente al llamado.

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Mientras avanzan las colectas y donaciones, la Dimayor sigue mirando qué hacer con su calendario y cronograma en los diferentes torneos. Primero se habló de aplazar las fechas de un día para otro, luego se anunció la reanudación el viernes 14 de agosto, para luego decidir definitivamente aplazar todos los partidos y el FPC volvería hasta el próximo 19.

En medio de esos aplazamientos por el terremoto, la Dimayor comienza a mirar cómo jugar de acá a diciembre para definir un campeón, en medio de las voces que preferirían que el fútbol colombiano no se juegue más por respeto a las víctimas y así priorizar la recuperación de los damnificados y las estructuras.

Por ejemplo, los estadios Pascual Guerrero de Cali, Hernán Ramírez Villegas de Pereira, Centenario de Armenia y Palogrande de Manizales sufrieron daños en sus cimientos y estructuras y deberán ser sometidos a observaciones especializadas y corregir las averías para evitar tragedias en las gradas.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor Foto: Catalina Olaya

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, habló el Blu Radio y expuso el plan que desde la entidad tienen para poder jugar en los próximos meses. En la estrategia planteada a los clubes de la Liga Betplay, lo primero que se miraría es la eliminación del formato de cuadrangulares semifinales, que conforman dos grupos de cuatro equipos cada uno, y los ganadores de la zona A y B juegan la final.

Nuevo plan de la Dimayor para la Liga Betplay

En palabras de Zuluaga, Dimayor planteará en asamblea extraordinaria a los clubes de la primera división adoptar el sistema de play-offs en este segundo semestre hasta diciembre, tras los aplazamientos de esta semana por el terremoto.

América de Cali vs. Atlético Nacional, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Foto: Colprensa - Jorge Orozco (El País)

Además, del posible nuevo cronograma y formato, definitivamente la fecha de la final se moverá hasta muy cerca de la Navidad en el mes de diciembre. Estos cambios también podrían tener efecto en la Liga Femenina y el Torneo Betplay (segunda división).

No solo eso, sino que Santa Fe y Deportes Tolima están en competición internacional con la Conmebol y la Copa Colombia también debe cumplir un calendario desde los octavos de final. Todo esto llevaría a tomar una decisión que parece inminente, no es cancelar la actividad futbolística, y los mata-mata serían una realidad.