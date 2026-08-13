UNGRD emite nuevo balance sobre el terremoto del 10 de agosto: Valle y Risaralda, con la mayor cifra de personas fallecidas

El nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), David Santiago Tamayo, entregó el más reciente balance del desastre por el terremoto del lunes 10 de agosto.
El sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, según lo revelado por esa entidad, deja afectados a 14 departamentos, 414 municipios, 40.753 familias y 97.515 personas.
La cifra de muertos se ubicó en 273 y la de heridos en 3.826 personas. Durante las primeras 72 horas después del movimiento telúrico, fueron rescatadas 348 personas.
En cuanto a los daños en edificaciones, la UNGRD señaló que se reportaron 75.654 viviendas averiadas, 12.563 destruidas y 172 edificios colapsados.
Respecto a la infraestructura y los servicios, se reportaron afectaciones en 217 centros de salud, 2.206 centros educativos y 825 centros comunitarios. Además, 226 vías presentaron daños.
La UNGRD también estableció que 71 acueductos, 24 puentes vehiculares, ocho puentes peatonales y cinco aeropuertos resultaron afectados.
Además, fueron rescatados 99 animales y otros 242 fueron reportados como afectados.
🔴 Actualización de cifras 13 de agosto con corte a las 9:30 a.m.— UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 13, 2026
El director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, presenta el balance de afectaciones tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto.
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Luego de conocerse esas cifras, la UNGRD identificó que los departamentos más afectados por la pérdida de vidas humanas son: Valle del Cauca, con 148 personas fallecidas; Risaralda, con 104; Chocó, con 13; Caldas, con seis, y Quindío, con una.
Además, el país enfrenta una difícil situación por la propagación de incendios forestales en cuatro departamentos y la alerta naranja del volcán Puracé.
Tamayo señaló este jueves que ese volcán viene siendo monitoreado por una comisión técnica desde el fin de semana. Incluso, planteó la posibilidad de adecuar albergues para evacuar a las poblaciones aledañas.
Mientras tanto, con el apoyo de la FAC, el Ejército, la Policía y los organismos de socorro disponibles, se enfrentan los incendios en Cesar, Antioquia, Tolima, Quindío y Nariño.
Por ahora, esas emergencias no dejan personas heridas ni víctimas mortales, pero sí una gran preocupación por la amenaza del fenómeno de El Niño y los bajos niveles de los ríos como el Magdalena y el Cauca, importantes para el país.