Cali actualiza el número de muertos, desaparecidos y heridos por terremoto: estas son las cifras oficiales

La Alcaldía de Cali actualizó el número de víctimas mortales, personas afectadas y desaparecidos tras el terremoto en Colombia el pasado 10 de agosto.

Nueva alerta de sismo en Cali: evacuaron varios edificios y suspendieron rescates este jueves 13 de agosto

La capital del Valle del Cauca, junto a Pereira, son dos de las ciudades más golpeadas por el movimiento telúrico. En estas, se trabaja a toda marcha para encontrar el mayor número de personas con vida.

De acuerdo con el consolidado de cifras, hasta el momento hay 96 personas muertas y 1.401 heridas. Continúan desaparecidos 111 ciudadanos y se han rescatado 88 personas.

En cuanto a los daños estructurales, la Alcaldía indicó que 45 edificaciones han tenido un colapso total, mientras que 46 han colapsado parcialmente.

De igual manera, según los datos recolectados, hay 1.142 edificaciones con daños estructurales y se ha dado la orden de evacuar 18 estructuras.

Sobre las acciones adicionales, las autoridades han logrado retirar 8.236 toneladas de escombros y se han hecho 250 evaluaciones de daños.

Actualmente, se tiene un total de 1.800 rescatistas activos, quienes trabajan a toda marcha para encontrar a los desaparecidos con vida; el paso de las horas es crucial para esto.

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La Alcaldía de Cali precisó que se mantienen nueve puntos activos de búsqueda especializada por parte de organismos de socorro.

En cuanto a los animales, otra de las caras de la tragedia, se han rescatado 55 y se ha confirmado la muerte de 15. Además, por lo menos 290 están reportados como desaparecidos.

“Emcali atiende 14 daños de acueducto en los sectores de: Champagnat, El Dorado, Aranjuez, Bolivariano, Bosques del Limonar, Cámbulos, Puerto Mallarino, El Limonar, Ciudad Jardín, Capri, Nueva Tequendama, Las Ceibas y Santa Mónica Residencial”, indicó la entidad.

Por último, señaló que atienden 15 daños a la energía en los siguientes puntos: Multifamiliar La Selva, circuitos Bretaña, Calipso, Alameda, Vergel, La Hacienda, La Sirena, La Montaña, El Campo, Caldas, Km. 18, Buitrera, Alto Nápoles, La Sirena y La Montaña.