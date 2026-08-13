Se conoce la respuesta que Abelardo De La Espriella le dio al presidente de China, Xi Jinping, tras solidarizarse por el terremoto

El presidente Abelardo De La Espriella le respondió a su homólogo de Chona, Xi Jinping, tras el mensaje de solidaridad que envió a Colombia por cuenta del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto y que ha dejado varios muertos y heridos.

Xi Jinping envía un mensaje a Abelardo De La Espriella, un día después del terremoto en Colombia

El jefe de Estado le envió una carta, la cual hizo pública Zhu Jingyang, embajador del país asiático en Colombia, en la que le dio las gracias por estar pendiente de lo ocurrido.

“He recibido con profundo agradecimiento su sentido mensaje de condolencias y solidaridad con ocasión de la tragedia que ha golpeado a Colombia”, señaló.

De La Espriella aseguró que las palabras utilizadas por Xi Jinping son un “invaluable gesto de cercanía hacia las víctimas, sus familias y todos mis compatriotas afectados”.

Por lo mismo, expresó una sincera gratitud por lo dicho por su homólogo chino y sostuvo que aprecia cada una de las cosas expresadas.

“En estas terribles horas de dolor, Colombia aprecia especialmente la solidaridad de naciones amigas y el acompañamiento de pueblos que, como el chino, nos hacen sentir su cercanía en estos momentos de tribulación”, dijo.

El jefe de Estado cerró su respuesta diciendo: “Reciba, señor Presidente, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración y aprecio”.

Rescatistas de EE. UU. y México llegan a Colombia para apoyar los afectados tras el terremoto

¿Qué fue lo que dijo Xi Jinping?

Previamente, el presidente de China había mandado sus condolencias al pubelo colombiano y sostuvo que se encontraba consternado por los destrozos y la pérdida de vida humana que se registró por cuenta del movimiento telúrico.

“Me permito expresar, en nombre del Gobierno y el pueblo chinos,nuestra sentida condolencia a las víctimas, junto con nuestra sincera solidaridad con sus familiares y los heridos”, señaló.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Asimismo, indicó que está convencido que bajo el liderazgo del Gobierno de De La Espriella el país unirá esfuerzos para superar la catástrofeo y reconstruir cada uno de los hogares destruidos.

Por lo pronto, las labores de rescate continúan en distintos puntos del país y se trabaja a toda marcha para intentar sacar de los escombros a aquellas personas que pueden seguir con vida.