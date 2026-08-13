Sentida carta de César Gaviria por estragos del terremoto: “Colombia es un país que ha aprendido a reconstruirse”

César Gaviria, expresidente y director del Partido Liberal, compartió una sentida carta sobre las emergencias que deja el fuerte terremoto que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes, 10 de agosto, y que deja más de 250 muertos en el Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Chocó y Antioquia.

Él contó que estaba en Pereira durante el movimiento telúrico de magnitud 7.4, una de las ciudades más afectadas por el sismo: “El lunes en la mañana, el terremoto me sorprendió en Pereira, la ciudad donde nací. He visto de cerca lo que pasó allí, en el Valle, en el Chocó y en Caldas. No voy a describirlo. Los colombianos ya lo saben”.

Nuevo temblor sacudió a Colombia en la madrugada de este miércoles, 12 de agosto: SGC confirmó epicentro y magnitud

Gaviria les expresó solidaridad a las familias de las víctimas: “A cada familia que hoy vela a un ser querido, a quienes siguen esperando noticias entre los escombros, a los que se quedaron sin casa y sin certezas, les expreso mi solidaridad más profunda y mi respeto”.

De igual manera, les dedicó unas palabras a los hombres y mujeres que buscan vida debajo del cemento que colapsó: “Y a los rescatistas, a los bomberos, a los médicos, a los vecinos que se pusieron a remover escombros con las manos antes de que llegara nadie, ustedes son lo mejor que tiene nuestro país”.

Imágenes de los estragos que dejó el fuerte terremoto en Colombia el 10 de agosto. Foto: AP Photo/Fernando Vergara

Conmovido por la situación, el expresidente habló de su ciudad: “A Pereira quiero decirle algo aparte. Esta es la ciudad que me vio nacer y crecer. Sé de qué está hecha su gente, de trabajo, de terquedad y de una alegría que ninguna desgracia le ha podido quitar. Pereira ya se ha levantado antes, y lo ha hecho sin pedirle permiso a nadie. Lo volverá a hacer. El Eje Cafetero entero lo volverá a hacer, como lo hizo en 1999, cuando el país entero pensó que no sería posible”.

Para él, Colombia es un país que ha aprendido a reconstruirse: “Lo hemos hecho después de tragedias que parecían insuperables, y siempre hemos salido adelante. Este es uno de esos momentos: el de dejar de lado toda diferencia y ponernos del lado de quienes lo perdieron todo”.

Desgarrador: Violeta y su abuela Amparo no lograron salir con vida de los escombros en Cali, tras el terremoto

Gaviria concluyó: “Las casas se levantan otra vez. Los edificios se vuelven a construir. Lo que no se recupera son las vidas, y por eso el mejor homenaje que podemos rendirles a quienes se fueron es cuidar a los que quedaron. Pereira se levanta. El Pacífico se levanta. Colombia se levanta”.