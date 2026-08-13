Sentida carta de César Gaviria por estragos del terremoto: “Colombia es un país que ha aprendido a reconstruirse”

César Gaviria, expresidente y director del Partido Liberal, compartió una sentida carta sobre las emergencias que deja el fuerte terremoto que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes, 10 de agosto, y que deja más de 250 muertos en el Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Chocó y Antioquia.
Él contó que estaba en Pereira durante el movimiento telúrico de magnitud 7.4, una de las ciudades más afectadas por el sismo: “El lunes en la mañana, el terremoto me sorprendió en Pereira, la ciudad donde nací. He visto de cerca lo que pasó allí, en el Valle, en el Chocó y en Caldas. No voy a describirlo. Los colombianos ya lo saben”.
Gaviria les expresó solidaridad a las familias de las víctimas: “A cada familia que hoy vela a un ser querido, a quienes siguen esperando noticias entre los escombros, a los que se quedaron sin casa y sin certezas, les expreso mi solidaridad más profunda y mi respeto”.
De igual manera, les dedicó unas palabras a los hombres y mujeres que buscan vida debajo del cemento que colapsó: “Y a los rescatistas, a los bomberos, a los médicos, a los vecinos que se pusieron a remover escombros con las manos antes de que llegara nadie, ustedes son lo mejor que tiene nuestro país”.
Conmovido por la situación, el expresidente habló de su ciudad: “A Pereira quiero decirle algo aparte. Esta es la ciudad que me vio nacer y crecer. Sé de qué está hecha su gente, de trabajo, de terquedad y de una alegría que ninguna desgracia le ha podido quitar. Pereira ya se ha levantado antes, y lo ha hecho sin pedirle permiso a nadie. Lo volverá a hacer. El Eje Cafetero entero lo volverá a hacer, como lo hizo en 1999, cuando el país entero pensó que no sería posible”.
Para él, Colombia es un país que ha aprendido a reconstruirse: “Lo hemos hecho después de tragedias que parecían insuperables, y siempre hemos salido adelante. Este es uno de esos momentos: el de dejar de lado toda diferencia y ponernos del lado de quienes lo perdieron todo”.
Gaviria concluyó: “Las casas se levantan otra vez. Los edificios se vuelven a construir. Lo que no se recupera son las vidas, y por eso el mejor homenaje que podemos rendirles a quienes se fueron es cuidar a los que quedaron. Pereira se levanta. El Pacífico se levanta. Colombia se levanta”.