César Gaviria lamenta la muerte de Plinio Apuleyo Mendoza y destaca su legado intelectual

El expresidente César Gaviria lamentó este miércoles el fallecimiento del escritor, periodista y diplomático Plinio Apuleyo Mendoza, a quien describió como una de las últimas figuras capaces de comprender con igual profundidad la política y la cultura colombianas.

Murió Plinio Apuleyo Mendoza, reconocido periodista y escritor colombiano

César Gaviria, expresidente de Colombia, lamentó el fallecimiento del escritor Plinio Apuleyo Mendoza. Foto: JOHAN TORO

A través de un comunicado, Gaviria recordó que Mendoza fue hijo de Plinio Mendoza Neira, quien acompañó a Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, un episodio que, según señaló, marcó su formación política y su vocación por intervenir en la vida pública a través de la escritura.

El exmandatario destacó la amplia trayectoria del autor de Años de fuga, su paso por la dirección de la revista SEMANA y su labor como representante diplomático de Colombia, especialmente durante su designación como embajador en Italia.

“Marco para la paz debe derrumbarse”, dijo Plinio Apuleyo Mendoza.

También evocó la estrecha amistad que Mendoza sostuvo con Gabriel García Márquez, pese a sus diferencias políticas. Recordó que de esa relación surgió El olor de la guayaba, una de las obras más reconocidas de la literatura colombiana.

Gaviria reconoció que mantuvo discrepancias con Mendoza en distintos momentos, pero aseguró que siempre valoró su independencia de criterio. Lo describió como un hombre generoso, solidario con quienes lo rodeaban y un conversador excepcional.

Finalmente, el director del Partido Liberal expresó sus condolencias a la familia del escritor, cuyo fallecimiento ha generado múltiples reacciones en distintos sectores del país.