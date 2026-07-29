Nueva barrida de coroneles en el Ejército. La decisión la tomó la ministra de Defensa (e) Angélica Verbel

SEMANA conoció una nueva resolución en la que se notifica el retiro de cinco coroneles. Entre los oficiales que no seguirán en la Fuerza se encuentra el coronel Camilo Osorio, quien resultó salpicado en el presunto montaje que le hicieron desde adentro del Ejército al general Jhon Jairo Rojas.

Documento sobre la nueva barrida de coroneles del Ejército. Foto: Suministrado a SEMANA.

La decisión de sacar al oficial y otros cuatro coroneles la tomó la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, quien se encuentra en funciones en reemplazo del ministro Pedro Sánchez, ausente por temas de salud.

Osorio fue el coronel que, según el teniente Fredy Acuña, le dio las órdenes en contra del general Jhon Jairo Rojas. Recientemente, el general Rojas reveló los nombres que, según su versión, estuvieron implicados en el montaje.

Acusó directamente al general Federico Mejía, comandante de Educación y Doctrina del Ejército, y al general Raúl Vargas, asesor del ministro de Defensa.