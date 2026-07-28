Ministerio de Hacienda radicará el Presupuesto 2027 a contrarreloj. Llegó la hora cero para presentarlo al Congreso

Mientras que los paquetes de proyectos desde los distintos ministerios llueven en el Congreso de la República, a la cartera de Hacienda le llegó la hora cero en la que, por norma, debe presentar el proyecto de presupuesto para 2027 y, sin embargo, no se han visto señales de la que es quizá una de las propuestas legislativas más importantes para que se puedan materializar muchos de los programas del gobierno electo.

Este 29 de julio, según está establecido en el Artículo 346 de la Constitución, es la fecha límite para la radicación de la carta financiera para el próximo año y la expectativa es total, no solo por el distanciamiento entre las administraciones salientes y entrantes, que llevó inclusive a que, de manera atípica, ni siquiera se diera el habitual empalme; sino también por las diferencias que se han evidenciado, en la forma en que cada uno concibe el manejo de las finanzas públicas.

Presupuesto 2027 se alista para salir al ruedo, hecho por el gobierno saliente para que lo defienda el entrante

Por el momento, se parte de un anteproyecto de ley que reposa ya en el Legislativo y que, según las cuentas a mano alzada, estaría bordeando los 600 billones de pesos. Claro está, ese plan financiero parte de las peticiones de cada entidad que hace parte del presupuesto de la Nación. Por lo tanto, el primer ajuste se lo realiza el Ministerio de Hacienda, previo a la presentación oficial de la hoja de ruta en materia de recursos públicos.

Como parte del financiamiento de los recursos necesarios para la operatividad del Estado en 2027, el gobierno saliente radicó una reforma tributaria en el Congreso, y será allí donde tomen la decisión de estudiarla o archivarla.

Reforma tributaria Foto: Rochu_2008 - stock.adobe.com

En todo caso, ya el ministro que sucederá en el cargo a Germán Ávila: Miguel Gómez Martínez, confirmó que llevará su propia propuesta con los impuestos en septiembre y, que, en todo caso, no será un proyecto de ley para “poner a los colombianos a pagar la parranda que hubo en 4 años”.

Así las cosas, habrá que esperar las pocas horas que faltan para que se acabe el tiempo en el que el país conocerá la propuesta del gobierno Petro con el presupuesto que en el próximo año ejecutará su sucesor.