En el Congreso de la República se llevará a cabo la elección del secretario de la Comisión Segunda que maneja los asuntos del sector defensa.

Dentro de los aspirantes se encuentra el mayor (r) del Ejército, Wladimir Gómez Becerra. El oficial ha sido cuestionado en la web por el uso de sus redes sociales, al evidenciarse en X trinos con polémicos mensajes como “general hp traidor”.

Polémica respuesta del mayor (r) Wladimir Gómez, candidato a secretario de la Comisión Segunda del Senado. Foto: Red social X

Además de sus posturas de activismo en redes sociales, desde los sectores militares están alertando que el mayor podría tener un conflicto de intereses si es elegido secretario de la Comisión.

Uno de los presuntos conflictos de intereses que tendría el mayor Gómez estaría relacionado con varias demandas que habría iniciado en contra del Ministerio de Defensa Nacional.

Los polémicos hechos que giran en torno al mayor Gómez fueron puestos en conocimiento del Congreso de la República.