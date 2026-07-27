Cambio de magistrado en la demanda que busca frenar la elección de contralor en el Congreso ¿qué viene?

El país está en vilo por una demanda que tiene en jaque la elección del contralor general de la República en el Congreso. El recurso que busca frenar ese concurso acaba de tener un cambio de magistrado, quien ahora se hará cargo de resolver la situación jurídica antes del 12 de agosto, fecha en que el Senado se prepara para elegir al nuevo contralor.

En el sistema de gestión judicial (SAMAI) apareció el nombre de Gloria María Gómez Montoya como la nueva magistrada, que se hará cargo de este proceso que inicialmente arrancó en el despacho de su colega Alberto Álvarez Parra, expresidente del Consejo de Estado.

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El documento conocido por esta revista notificó que esa decisión se dio a partir de la decisión que se tomó el pasado 23 de julio, en el que se dispuso remitir “el expediente al magistrado que sigue en turno para el trámite correspondiente”. Así mismo, informaron que en el sistema judicial aparecen “otros medios de control que pretenden la nulidad” de la elección del contralor.

¿Por qué hubo cambio de magistrado?

La demanda llegó en un principio al despacho del magistrado Omar Joaquín Barreto, quien, después de estudiar durante varios días el recurso, decidió presentar ante sus colegas de la Sección Quinta una ponencia en la que no habría accedido a la medida cautelar de suspender provisionalmente el concurso para la elección de contralor hasta que se tomara una decisión de fondo sobre este proceso en el Consejo de Estado.

Sin embargo, los magistrados de dicha sección no habrían respaldado esa postura y terminaron derrotando la ponencia, por lo que el caso pasó a otro despacho para que elabore el proyecto que definirá la demanda que hoy tiene en jaque la elección del próximo contralor en Colombia.

¿Qué viene?

El caso pasó finalmente al despacho de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, quien ahora se hará cargo de resolver qué va a pasar con esta demanda, que pide, como medida cautelar, suspender temporalmente la elección de contralor hasta que se tome una decisión de fondo frente a este proceso.

La magistrada Gómez Montoya tendrá el reto de modificar los argumentos del magistrado Barreto que fueron derrotados por la Sección Quinta y presentar una ponencia que destrabe la demanda que tiene en vilo la elección del contralor general de la República el próximo 12 de agosto.

Esta es la notificación del Consejo de Estado:

https://es.scribd.com/document/1066709686/68-Aldespachopor-26254-0-20260724111908438