Elección de Contralor General se mantiene: Consejo de Estado no frena concurso en el Congreso

Los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado no tomaron una decisión de fondo frente a la demanda que pide como medida cautelar suspender temporalmente la elección del próximo Contralor General de la República en el Congreso, hasta que no se resuelva de fondo los argumentos que alega el recurso contra ese acto que se tiene programado para el próximo 12 de agosto.

En el orden del día de la Sección Quinta apareció que desde las 9:00 a.m. del jueves 23 de julio, los magistrados se reunirían para discutir varios asuntos judiciales que tienen pendientes por resolver, entre ellos, un auto que presentó el magistrado Omar Barreto, ponente de este caso, con su postura frente a esta demanda contra la elección del contralor.

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SEMANA conoció por fuentes cercanas al proceso que esa ponencia del magistrado Barreto no habría dado vía libre a la medida cautelar que pedía suspender temporalmente el concurso; sin embargo, esa posición no fue apoyada por la mayoría de los togados que conforman esa sección.

Un documento en poder de esta revista lo confirma: “En atención a que el proyecto de fallo discutido en la Sala de Decisión de 23 de julio del presente año no obtuvo la mayoría requerida para su aprobación, por Secretaría remítase el expediente al magistrado que sigue en turno para el trámite correspondiente”.

Es decir, la ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto fue derrotada en sala, por lo que ese proceso pasará a manos de uno de sus colegas, para que presente una postura con una nueva lectura jurídica frente a este proceso que tiene en el limbo la elección de contralor en Colombia.

Pocas horas después de conocerse la decisión, la Cámara de Representantes citó para el próximo 27 de julio la Plenaria para escuchar a los diez candidatos que aspiran al cargo de jefe del ente de control fiscal.

El abogado Julio César Castañeda demandó al Congreso y a su mesa directiva alegando que los criterios de selección de contralor para el periodo 2026-2030 restringieron experiencia específica relacionada con el cargo, redujeron la docencia a diez puntos del bloque de experiencia, penalizaron la coautoría de libros con la mitad de puntaje del autor único e invirtieron la jerarquía académica de los posgrados, dice el documento.

Por eso le pidió al Consejo de Estado que suspenda provisionalmente la elección de contralor hasta que se recogieran una serie de pruebas dentro del proceso. Sin embargo, un magistrado ya habría rechazado esa pretensión inicial y ahora otro togado se encargará de definir qué va a pasar con una de las elecciones más importantes que vivirá Colombia en los próximos días.

Esta es la decisión completa