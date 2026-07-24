La mentira que dijo la mujer sospechosa del asesinato de María Camila Potosí; su expareja habló y contó todo: “Nunca pensé eso”

El caso de María Camila Potosí ha generado rechazo e indignación, por lo que todo el país exige justicia y que se sepa qué pasó con la bebé que estaba esperando la mujer, quien fue hallada muerta en zona rural del corregimiento La Buitrera, en el sur de Cali.

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Hay una mujer que es la principal sospechosa del crimen, a ella se le ve manejando una moto en la que iba la víctima y que es uno de los últimos rastros que se tiene.

Carlos Rincón, quien sería la expareja de esta sospechosa, habló por primera vez de lo ocurrido y, por medio de un video difundido en redes sociales, dejó en claro que ni él ni su familia tienen algo que ver, ya que están recibiendo algunas amenazas.

Una de las cosas que más llamó la atención es que el hombre reveló la mentira que su entonces mujer le había dicho y que está relacionada con un supuesto embarazo.

Según comentó, la mujer le hizo creer que estaba esperando una hija suya, pero esto no sería verdadero. Incluso, contó que juntos hicieron la revelación de género y así estuvo engañado durante varias semanas.

“Quiero aclarar en este video que yo también soy una víctima de ella. Nosotros hicimos un video de revelación de género; mi familia y yo estábamos muy ilusionados, íbamos a tener una bebé en casa”, comentó.

Sin embargo, con el pasar de los días comenzaron a tener sospechas de que todo era mentira, algo que aumentó teniendo en cuenta que era la segunda vez en la que la mujer decía que se encontraba embarazada.

“La primera vez también estuvo en embarazo y supuestamente lo perdió, pero nunca hubo registro del bebé“, dijo el sujeto.

Rincón aclaró que la relación sentimental con esta mujer, de quien dijo ya está en poder de la Fiscalía, había terminado dos meses antes del crimen de María Camila.

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No obstante, explicó que ella continuaba viviendo en la misma casa por cuenta del embarazo que supuestamente tenía y que al parecer era una total mentira. “Nunca pensé eso de ella, nunca le di una pizca de maldad“, manifestó.

En el video, el hombre reiteró que no tiene ninguna relación con el crimen y que han colaborado en absolutamente todo lo que les han pedido las autoridades.

“Mi familia está en riesgo, mi vida también, y yo no tengo nada que ver. Nosotros mismos la entregamos a las autoridades apenas nos dimos cuenta de que ella tenía algo que ver“, dijo.

Marcha por el asesinato de María Camila Potosí. Foto: Jorge Orozco / El País

Por el momento, las investigaciones continúan adelante y hasta ahora ni la Fiscalía ni la Policía han confirmado la información que entregó el sujeto sobre la detención de quien era su pareja sentimental y que sería una de las últimas personas que vio con vida a María Camila.

Además de saber quién la asesinó y cuál fue el motivo, también se intenta esclarecer qué pasó con el bebé que estaba esperando.