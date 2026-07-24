La expareja sentimental de la mujer señalada como principal sospechosa en el caso del asesinato de María Camila Potosí aseguró que la presunta responsable ya se encuentra bajo custodia de las autoridades. Señaló que la investigación apuntaría a la existencia de más personas involucradas en el crimen que conmociona a Cali.

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A través de un video difundido en redes sociales, Carlos Rincón manifestó que decidió hacer públicas sus declaraciones debido a las amenazas que, según dijo, él y su familia han recibido desde que el caso tomó notoriedad. El hombre sostuvo que han sido intimidados para abandonar su vivienda y que temen por su integridad.

Rincón aseguró que ni él ni sus familiares tuvieron participación en la desaparición de María Camila Potosí. Indicó que fue su propia familia la que entregó a la mujer a las autoridades una vez que supo que presuntamente tenía relación con el caso.

“La Fiscalía ya la tiene a ella, a la culpable, la que era mi pareja. La tiene en custodia, la tiene en su poder. Nosotros mismos se la entregamos el domingo cuando nos dimos cuenta de que ella tuvo algo que ver en ese hecho que ha conmocionado a toda la ciudad de Cali”, señaló, al explicar que inicialmente fue llevada a la estación de Policía de Meléndez y posteriormente trasladada por funcionarios de la Fiscalía para continuar con las diligencias judiciales.

Decenas de personas se unieron a la marcha para acompañar a la familia de María Camila Potosí y exigir respuestas de las autoridades. Foto: Jorge Orozco / El País

Según el relato del hombre, la Fiscalía les pidió mantener reserva sobre el procedimiento para no afectar el desarrollo de la investigación. Sin embargo, decidió hablar públicamente al considerar que las medidas de protección para él y su familia han sido insuficientes frente a las amenazas que aseguran estar recibiendo.

De acuerdo con sus declaraciones, el ente investigador no habría informado oficialmente sobre la captura porque estaría adelantando actuaciones para identificar a otras personas que, presuntamente, también participaron en la desaparición y el posterior asesinato de la joven embarazada.

“Por motivos de seguridad, la Fiscalía dijo que no dijéramos todavía nada. La Fiscalía tampoco ha salido a decir que ellos la tienen para no entorpecer la investigación porque parece ser que hay más implicados en la desaparición”, afirmó.

El hombre también relató que el día en que María Camila desapareció desconocía completamente lo ocurrido. Aseguró que fue al día siguiente, cuando comenzaron a circular los videos de cámaras de seguridad, que empezó a cuestionar a quien entonces era su pareja sobre lo sucedido.

Rincón afirmó que se considera una víctima de la situación, pues sostuvo que la mujer le había hecho creer que estaba embarazada de una hija suya. Incluso contó que ambos realizaron una revelación de género y que durante meses creyó que se convertiría en padre. “Quiero aclarar en este video que yo también soy una víctima de ella. Nosotros hicimos un video de revelación de género; mi familia y yo estábamos muy ilusionados, íbamos a tener una bebé en casa”, subrayó.

Agregó: “Nosotros ya empezamos a tener nuestras dudas de que si está o no está embarazada de mí. Quiero aclarar que esta ya es la segunda vez. La primera vez también estuvo en embarazo y supuestamente lo perdió, pero nunca hubo registro del bebé”. En su testimonio expresó que la relación sentimental había terminado dos meses antes de los hechos, aunque ella continuaba residiendo temporalmente en la vivienda familiar debido al supuesto embarazo. Reiteró que colaboraron con las autoridades desde el momento en que sospecharon de su posible participación y pidió que cesen las amenazas contra su familia.

“Nunca pensé eso de ella, nunca le di una pizca de maldad. Mi familia está en riesgo, mi vida también y yo no tengo nada que ver. Nosotros mismos la entregamos a las autoridades apenas nos dimos cuenta de que ella tenía algo que ver”, precisó.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no ha emitido un pronunciamiento oficial confirmando la captura mencionada por Rincón, ni se ha referido públicamente a la posible existencia de otros implicados en el crimen de María Camila Potosí. La investigación continúa bajo reserva mientras avanzan las diligencias para esclarecer plenamente los hechos.