Alerta por lluvias y riesgo de emergencias en gran parte de Colombia: 317 municipios están bajo amenaza

Durante los últimos días, se han registrado lluvias en diferentes regiones de Colombia, lo que mantiene en máxima alerta a las autoridades y a la ciudadanía en general. SEMANA conversó con Rodney Poveda, meteorólogo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), quien sostuvo que se encuentran adelantando una especial vigilancia a los cambios climáticos.

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De igual manera, señaló que las precipitaciones más fuertes se han ido presentando desde el miércoles 22 de julio y el jueves 23 de julio, específicamente durante la noche y la madrugada, afectando principalmente el sur de la región Caribe, la región Andina y el Pacífico.

“Las partes donde más hemos tenido precipitaciones han sido en el sur de la región Caribe, particularmente sur de Bolívar, Córdoba y Sucre, donde hemos tenido lluvias fuertes con actividad eléctrica. Igualmente, departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, sectores de Antioquia, Chocó, Cauca, Tolima y el Eje Cafetero han registrado condiciones realmente importantes de lluvia en los últimos dos días”, indicó.

Poveda sostuvo que, aunque para el viernes 24 de julio y el sábado 25 de julio las lluvias pueden ser menores, el riesgo no se detiene porque los suelos se encuentran en una alta saturación.

“Los modelos indican un descenso importante de las condiciones nubosas para viernes y sábado, con lluvias más concentradas en la región Pacífica, algunos sectores del norte de la región Andina y el sur del Caribe. Sin embargo, el domingo volverán a incrementarse las condiciones nubosas y podrían registrarse precipitaciones importantes nuevamente en el norte de la región Andina, la región Pacífica, la Orinoquia y sectores del centro y sur de la región Caribe”, señaló.

Las lluvias y tormentas eléctricas continuarán afectando varias regiones de Colombia. Foto: Getty Images

De acuerdo con el Ideam, existen 317 municipios con algún nivel de alerta por deslizamientos de tierra, distribuidos principalmente en la Orinoquia, Amazonia, Pacífico y norte de la región Andina. De ese total, 51 municipios permanecen en alerta roja, siendo Chocó el departamento con mayor número de casos, con 12 municipios, seguido por Meta con seis y Boyacá con cuatro.

“Los departamentos que requieren mayor seguimiento son aquellos donde la saturación del suelo ha sido más significativa. Es importante mantener bajo observación la parte norte de la región Andina, la cuenca del Magdalena y el sur de la región Caribe, especialmente Córdoba, sur de Bolívar y sur del Cesar, donde las lluvias han sido persistentes durante las últimas horas”, agregó Poveda.

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También indicó que hay alertas hidrológicas en varias cuencas del territorio nacional, particularmente en la región de la Orinoquia, sobre el río Orinoco, y en sectores de la cuenca del río Cauca y en el sur de la región Caribe.

Asimismo, existe una alerta naranja por los fuertes vientos en el mar Caribe colombiano, pues sus velocidades van entre 10 y 22 nudos; además, hay 94 municipios con alertas por incendios de cobertura vegetal, principalmente en La Guajira, Magdalena, Huila y Tolima.